وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر تعلن أن البلاد ستنتج محلياً لقاح سينوفاك

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر السبت، أن البلاد ستنتج محلياً لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا، في وقت يُسجّل تسارع في وتيرة تفشي الوباء على الأراضي الجزائرية وفي الدول المجاورة.



وجاء في بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية أن وفداً من الخبراء الصينيين وصل الجمعة، إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة في زيارة ترمي إلى "تفقد التجهيزات والمعدات الخاصة بانتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 (سينوفاك)".

وأوضح البيان أن الوفد سيطّلع "على مستوى الوحدة الانتاجية التابعة لمجمع صيدال".

ووصفت الوزارة الزيارة بأنها "محطة جد هامة في روزنامة انتاج اللقاح الصيني بالجزائر"، من دون إعطاء أي جدول زمني لبدء الإنتاج على الأراضي الجزائرية.

وسيكون "سينوفاك" اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتقرر إنتاجه محلياً في الجزائر، فقبل أشهر أعلنت الجزائر أنها ستنتج اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" اعتبارا من سبتمبر (أيلول).

ومنذ بداية الجائحة سجّلت الجزائر رسمياً 160 ألفا و868 إصابة بكوفيد-19 وأكثر من أربعة آلاف وفاة، والجمعة سجّلت البلاد حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بلغت 1350 إصابة، وفق وزارة الصحة.

ومنذ منتصف يوليو(تموز) تسجّل الجزائر أرقاماً قياسية على صعيد الإصابات اليومية، وفي خضم استعداداتها لبدء الإنتاج المحلي للجرعات اللقاحية، تسعى البلاد إلى الحصول على مزيد من اللقاحات من الخارج.

والسبت، أعلن معهد باستور الجزائري أنه تسلّم 2.4 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكوفيد-19، ما يرفع إلى ستة ملايين عدد الجرعات التي تلقاها إلى الآن ولتي تشمل لقاحات سبوتنيك-في وسينوفاك وسينوفارم.