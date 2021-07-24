كورونا في المغرب.. انفجار الحصيلة اليومية وتوسيع عملية التلقيح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب، السبت، أثقل حصيلة يومية للإصابة بكورونا منذ أكثر من ستة أشهر. في حين أعلنت السلطات الصحية توسيع دائرة المستفيدين من اللقاح.

وبحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة المغربية، فإن مصالح الأخيرة سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ما مجموعه 5494 حالة إيجابية.



وتبعاً لذلك، بلغ عدد الحالات النشطة ما مجموعه 23.525 حالة في مختلف ربوع المملكة، منها 616 خطرة توجد في مختلف مراكز الإنعاش في المملكة.

وتورد المعطيات الرسمية أن 362 حالة توجد تحت التنفس الإصطناعي غير الاختراقي، في حين يوجد 18 شخصا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وفي المقابل، وبغرض التسريع من عملية التلقيح المُضاد لفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية الثامنة مساء طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من الأحد.

وفي هذا الصدد، دعا البيان الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعاتهم من اللقاح، خاصة أن المملكة وسعت من الفئة العُمرية المُستفيدة من عملية التلقيح المجانية لتمتد إلى المغاربة البالغين 25 سنة.

وإلى غاية اللحظة، تجاوز عدد الجُرعات التي وزعتها المملكة عتبة الـ 21 مليون جرعة ونصف المليون، استفاد عبرها 9.794.265 من جرعتين كاملتين، فيما ينتظر حوالي مليونين موعدهم للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.