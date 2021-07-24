صحة ورشاقة

إصابات كورونا في تركيا تسجل أعلى معدل منذ منتصف مايو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، السبت، أعلى معدل يومي بإصابات فيروس المستجد (كوفيد-19) منذ منتصف شهر مايو الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد قفزت، السبت، إلى 12381 مسجلة أعلى معدل منذ منتصف مايو/ أيار، وهو ما يمثل 3 أمثال المعدل المنخفض المسجل أوائل يوليو/ تموز.

كما أظهرت بيانات الوزارة أن 58 مريضا بكوفيد-19 توفوا. ولا تزال الإصابات بكوفيد-19 أقل من أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار عندما وصلت إلى أكثر من 60 ألف إصابة في اليوم.

وتراجعت الإصابات إلى 4418 حالة في 4 يوليو/ تموز عقب إغلاق مشدد انتهى في منتصف مايو/ أيار. ورفعت الحكومة معظم القيود هذا الشهر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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