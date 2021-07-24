شكرا لقرائتكم خبر عن متخليهاش تأثر عليك.. اعرف إزاى تتعايش مع مرض الذئبة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الذئبة هو مرض يستمر مدى الحياة ويمكن أن يؤثر على أجزاء كثيرة من حياتك لكن العديد من المرضى المصابين بالذئبة يعيشون حياة طويلة وصحية، يمكنك اتخاذ خطوات للسيطرة على الأعراض الخاصة بك والتعايش مع المرض والتعامل مع تحديات مرض الذئبة وحسب ما ذكره موقع womenshealth، غالبًا ما يكون لندبات الذئبة علامات تحذيرية يمكنك المساعدة في منع التوهجات أو جعلها أقل حدة إذا كان بإمكانك اكتشاف العلامات التحذيرية والحصول على العلاج بسرعة، قبل التوهج، قد تزداد الأعراض سوءًا، أو قد تظهر عليك علامات وأعراض جديدة ، مثل:

-الشعور بالتعب أكثر.

-الم.

-متسرع.

-حمة.

-ألم المعدة.

-صداع حاد.

-دوخة.

لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان التوهج خفيفًا أم خطيرًا قد تسبب التوهجات الخفيفة أو المعتدلة طفح جلدي أو ألم أكثر في المفاصل لكن النوبات الشديدة يمكن أن تلحق الضرر بأعضاء الجسم ، بما في ذلك تراكم السوائل حول القلب وأمراض الكلى.

أفضل طريقة للسيطرة على مرض الذئبة هي اتباع خطة العلاج والاعتناء بنفسك يمكن أن تساعد هذه الخطوات أيضا:

1:قلل من التوتر بوضع أهداف واقعية لنفسك.

2:قلل من الوقت الذي تقضيه في الشمس وفي ضوء الفلوريسنت والهالوجين.

3:اختر الأطعمة الصحية في معظم الأوقات.

4:احصل على قسط كافٍ من النوم والراحة.

5:تمرن باعتدال بموافقة طبيبك وعندما تشعر بالقدرة على ذلك.

6:قم ببناء نظام دعم يتكون من أشخاص تثق بهم ويمكنهم الذهاب إليهم للحصول على المساعدة.