شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى لتجنب ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يعرضك لخطر مجموعة من المشكلات الصحية، وفيما يلي الأطعمة الخمسة الرئيسية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، والأشياء الأربعة الرئيسية التي يجب تجنبها.

ووفقا لتقرير موقع "Express" يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يصل ضغط الدم إلى مستويات غير صحية، وغالبًا بسبب عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والوزن ، ولكن أحيانًا كنتيجة ثانوية لحالات صحية أخرى، ويُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه حالة صامتة حيث لا يلاحظ المصابون عادةً أي أعراض.

عندما يعاني شخص ما من ارتفاع في ضغط الدم، تضيق شرايينه مما يجعل من الصعب مرور الدم عبر الجسم، وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب ذلك في أمراض مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع أو حتى خفض ضغط الدم.



أعراض ارتفاع ضغط الدم الحاد يمكن أن تشمل: أعراض ارتفاع ضغط الدم الحاد يمكن أن تشمل:

-الصداع

-ضيق التنفس

-نزيف في الأنف

-التدفق المائى

-الدوخة

-ألم الصدر

-تغيرات بصرية

- دم في البول

يعد النظام الغذائي وممارسة الرياضة جزءًا كبيرًا من المساعدة في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم ، مع عدد من التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في خفض ضغط الدم.



وفيما يلي الأطعمة الرئيسية التي يجب تناول المزيد منها والأطعمة التي يجب تقليلها: وفيما يلي الأطعمة الرئيسية التي يجب تناول المزيد منها والأطعمة التي يجب تقليلها:

الفواكه والخضراوات

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي وجدت الدراسات أنها يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أيضا يحتوي الموز على البوتاسيوم ، وهو عنصر أساسي في علاج ارتفاع ضغط الدم.

الشوكولاته الداكنة

وفقًا لـ Medical News Today ، تشير مراجعة 15 تجربة إلى أن الشوكولاتة الغنية بالكاكاو تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

سوف تحتاج إلى البحث عن شوكولاتة داكنة عالية الجودة بنسبة 70 ٪ من الكاكاو على الأقل وتناول قطعة واحدة في اليوم.

الشوفان

يحتوي الشوفان الغني بالألياف على بيتا جلوكان التي وجدت التجارب أنها قد تقلل مستويات الكوليسترول في الدم.

الثوم

تظهر بعض الدراسات أن الثوم يزيد من إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك ، وهو أمر أساسي لتنعيم العضلات ومساعدة الأوعية الدموية على التوسّع.

الأطعمة المخمرة تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا صديقة ومثالية لصحة الأمعاء.

أطعمة البروبيوتيك

وذكرت "ميديكال نيوز توداى" أن "تناول البروبيوتيك يمكن أن يكون له تأثير متواضع على ارتفاع ضغط الدم".





تشمل أطعمة البروبيوتك:

الزبادي الطبيعى، خل حمض التفاح