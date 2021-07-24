شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كورونا عند الأطفال.. 5 علامات مبكرة أبرزها سيلان الأنف والحمى الخفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة، وقد يصاب البعض بأعراض خفيفة إلى معتدلة بينما قد يعاني البعض الآخر من أعراض شديدة لهجوم الفيروس القاتل، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" أكدت التقارير أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال هى الأقل مقارنة بالبالغين، وفيما يلي بعض أعراض فيروس كورونا عند الأطفال.

حمى وقشعريرة

من أولى علامات الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويبلغ متوسط درجة حرارة الجسم الطبيعية للطفل حوالي 37 درجة مئوية (98.6 درجة فهرنهايت)، فعندما تلاحظ ارتفاعًا مفاجئًا في درجة حرارة طفلك مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام العضلات أو القشعريرة أو السعال أو الصداع أو التعب الشديد ، تأكد من اصطحاب طفلك إلى الطبيب فورًا وإجراء فحص كورونا.

سيلان الأنف

مع الطفرات المستمرة لفيروس كورونا ، ذكر الخبراء أن هناك بعض الأعراض الجديدة لهذه العدوى القاتلة التي يجب على المرء أن يبحث عنها، واحد منها سيلان الأنف.

وإذا كان طفلك يعاني من سيلان في الأنف مصحوبًا بأعراض أخرى لنزلات البرد مثل التهاب الحلق والاحتقان وما إلى ذلك لأكثر من يوم ، فتأكد من زيارة الطبيب على الفور.

مشاكل في التنفس

من الأعراض الشائعة لعدوى فيروس كورونا المميت التي لوحظت بين مرضى الموجة الثانية صعوبة التنفس أو الانخفاض الحاد في مستوى الأكسجين في الجسم، وبالمثل ، قد يواجه الطفل أيضًا مشاكل أثناء التنفس بمجرد إصابته بفيروس كورونا، والسبب في ذلك أن الفيروس يصيب الرئتين وبالتالي يؤدي إلى مشاكل في التنفس.

فقدان حاسة الشم والتذوق

من بين العديد من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا شكوا من فقدان حاسة الشم والذوق في المراحل الأولى من الإصابة، ووفقًا للخبراء، كان فقدان حاسة الشم والذوق أعلى بسبع مرات لدى الأطفال المصابين بـ كورونا، إذا لاحظت أن طفلك يعاني من فقدان حاسة الشم والذوق مصحوبًا بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الصداع والحمى، فعليك أن تأخذ طفلك إلى الطبيب على الفور.

الإسهال

إذا أظهر طفلك أعراضًا مثل الحركة الرخوة، وآلام البطن، وتشنجات البطن، والبراز المائي، وما إلى ذلك، فعليك أن تأخذ ذلك على محمل الجد وفكر في زيارة الطبيب على الفور ويمكن أن يؤدي الإسهال أيضًا إلى الجفاف ، وجفاف العينين ، وطاقة أقل ، وما إلى ذلك.