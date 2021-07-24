بعد أسبوع من ثبوت إصابته.. وزير الصحة البريطاني يتعافى بفضل اللقاحات المدهشة

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه تعافى "تماما" بعد أسبوع من ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وحث "جاويد"، الذي تلقى جرعتي اللقاح قبل أن يتم تأكيد إصابته، الأشخاص على تلقي اللقاحات، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه سوى أعراض "خفيفة جدا"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ونشر "جاويد"، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "شفاء تام من كوفيد بعد أسبوع من ثبوت إصابتي. كانت الأعراض خفيفة جدا، وذلك بفضل اللقاحات المدهشة".

وأضاف: "من فضلكم تلقوا التطعيمات، إذا لم تتلقوها حتى الآن حيث نتعلم أن نتعايش مع الفيروس بدلا من أن نخاف منه".