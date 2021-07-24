شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتخلص من النوم المستمر بعد إجازة العيد وترجع لنشاطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون إجازة العيد بالنسبة للكثيرون عبارة عن النوم المستمر والكسل والجلوس في المنزل وقد يؤثر ذلك على حياتك، خصوصا بعد العودة للعمل مرة أخرى، على الرغم من أنه ليس اضطرابًا في حد ذاته، إلا أن النعاس المفرط أثناء النهار أمر يجب أخذه على محمل الجد، ربما يحاول جسدك إخبارك أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، أو ربما يرفع أعلامًا حمراء بشأن اضطراب النوم أو حالة صحية أخرى، من المهم التعرف على علامات النعاس المفرط أثناء النهار حتى تتمكن من تحديد السبب وعلاجه.

وحسب ما ذكره موقع sleepfoundation يعرف النعاس المفرط أثناء النهار بأنه صعوبة البقاء مستيقظًا أو يقظًا ، أو زيادة الرغبة في النوم أثناء النهار، قد تكون مشاعر النعاس أقوى عندما تكون خاملًا، مثل أثناء القيادة أو الجلوس في العمل، على الرغم من أنه من الطبيعي الشعور بالنعاس من حين لآخر بعد قلة النوم ، فإنه يعتبر نعاسًا مفرطًا أثناء النهار عندما يحدث هذا كل يوم تقريبًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

من السهل الخلط بين النعاس والتعب، لأن كلا الحالتين يتسمان بنقص الطاقة وقد ينشأن في ظل ظروف مماثلة، مثل الاستيقاظ لفترة طويلة الفرق الرئيسي هو أن الأشخاص الذين يعانون من التعب قد لا يتمكنون من النوم على الرغم من الشعور بالتعب والركود من الممكن أيضًا الشعور بالتعب والنعاس في نفس الوقت.

وللتغلب على الأرق هناك بعض النصائح ومنها:

1: الشيكولاتة والحلويات تساعد على التركيز والنشاط وتشعرك بالنشاط والطاقة.

2: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية أو المشى فيعمل ذلك على ضخ الأكسجين عبر الأوردة والدماغ مما يساعد على النشاط والطاقة.

3:تجنب السهر في الليل والنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، حتى تجدد نشاطك وترتب يومك.

4:تجنب استخدام شاشات الكمبيوتر والموبايلات لفترات طويلة حتى لا تؤثر على تركيزك ونشاطك.

5:الاهتمام بتناول المسكرات ، فهى غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتنشيط الذاكرة.