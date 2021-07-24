شكرا لقرائتكم خبر عن امشى عشان تخس.. إزاى تحرق سعرات حرارية أكتر أثناء المشى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشي من أفضل التمارين الرياضية التي تساعدك فى إنقاص الوزن، وهو من التمارين التي تساعد على زيادة معدل ضربات القلب وحرق الدهون والسعرات الحرارية، ويمكنك اتباع بعض الحيل لتعظيم عملية حرق السعرات الحرارية أثناء المشى، فى هذا التقرير نقدم بعض الطرق لتحقيق أقصى استفادة من تمرين المشي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

إزاى تحرق سعرات حرارية أكتر أثناء المشى؟

أضف بعض الوزن

إذا كنت تنوي حرق المزيد من السعرات الحرارية في أقل وقت ممكن، أضف بعض الوزن إلى روتين المشي الخاص بك يمكنك إما حمل زوج من الدمبل في يديك أو ربط الأوزان التي يمكن ارتداؤها بين ذراعيك وكاحليك، الوزن الإضافي سيجعل التمرين صعبًا ويزيد من معدل ضربات القلب ويقوي جسمك. يمكنك البدء بوزن 5 كيلو ثم زيادة الكمية تدريجياً.

زد من سرعة المشى

إذا كنت تنوي خسارة بعض الكيلوجرامات بجدية من خلال المشي، فأنت بحاجة إلى زيادة سرعة المشى، مجرد التنزه سيحرق كمية محدودة من السعرات الحرارية، لكن للاستفادة بشكل أكبر من التمرين تحتاج إلى المشي بوتيرة سريعة.

يمكنك أيضًا محاولة تبديل وتيرتك من سريع إلى بطيء، ثم بسرعة مرة أخرى سيمنحك هذا وقتًا كافيًا للاسترخاء ولن تشعر بالتعب بسهولة.

غير الأماكن التي تمشى فيها

إن حرق السعرات الحرارية يكون من خلال تحدي جسمك، أنت بحاجة إلى إيجاد طرق مختلفة لتحدي جسمك، سيؤدي تغيير الأماكن التي تمشى فيها إلى زيادة شدتك وسيساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، يمكنك المشي على الرصيف أو الأسطح الصخرية أو حتى السلالم.

المشى بطريقة صحية

لن يؤدي المشي في وضع غير صحيح إلى إجهاد العضلات والتواء فحسب، بل سيحرق الحد الأدنى من السعرات الحرارية.

أثناء المشي ، يجب على الشخص النظر إلى الأمام في جميع الأوقات، وإطالة خطواته، وشد عضلات البطن، وتأرجح ذراعيه لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

أذهب للمشي لمسافات قصيرة

الذهاب في نزهات قصيرة يكون أكثر فائدة لفقدان الوزن مقارنة بالمشي لمسافات أطول هذا يمكن أن يساعدك على البقاء نشيطا طوال اليوم، كما أن المشي بعد كل وجبة يعتبر أكثر فائدة، سيساعدك الذهاب في جولات مشي أقصر أيضًا على الحفاظ على سرعتك ووضعية جسمك أثناء المشى، وهو أمر قد لا يحدث في حالة المشي لمسافات طويلة.