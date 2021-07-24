أسباب كثرة النوم في الشهر التاسع من الحمل

تنخفض نسبة معدن الحديد في جسم الحامل؛ لأنّ الجنين يبدأ بمشاركتها في امتصاص حاجته من الغذاء والأكسجين، وبداية من الأشهر الأولى يبدأ تراجع نسب الحديد في الدم؛ ما قد يُعتبر المسبّب الأساس لشعور الحامل بالإجهاد والنّعاس الشديد وكثرة النّوم

تزداد معدّلات عمل بعض الأجهزة الحيويّة الرئيسيّة في جسم الحامل في الشهر التاسع من الحمل؛ كالقلب والرئتين، وذلك لأنّ هذه الأجهزة تؤدّي وظيفةً مُضاعفةً خلال الشهر الأخير من الحمل لتوصيل الأكسجين والغذاء إلى الجنين

قد تشعر الحامل برغبةٍ مُتزايدةٍ في النّوم خلال الشهر التاسع من الحمل، بدلاً من مواجهتها لاضطرابات النّوم التي عادةً ما تكون شائعة في هذا الشهر،

وهذا يعود إلى التعرّض الكبير للإجهاد والإرهاق ولكِبَر حجم الجنين وضغطه المستمرّ على كلّ أجزاء جسم الحامل؛ ما يُسبّب لها إرهاقاً عاماً