كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 07:49 مساءً - جدول المحتوى

1. في أي عمر يمكن لأطفالك أن يبدؤوا الترامبولين؟

2. هل الترامبولين آمن للأطفال؟

3. فوائد الترامبولين للأطفال

4. عيوب الترامبولين للأطفال

6. كيف تجعلين الترامبولين أكثر أماناً للأطفال؟

يحب الأطفال القفز على الترامبولين، ويشتهر القفز على الترامبولين كنشاط رائع في الهواء الطلق، إلى جانب تزويدهم بساعات طويلة من المرح، فإنه يتيح لهم أيضاً الحصول على بعض التمارين البدنية التي هم في أمس الحاجة إليها.

على الرغم من كونه نشاطاً ممتعاً، هل القفز على الترامبولين آمن للأطفال؟ هذا سؤال يدور في أذهان العديد من الآباء، لا تشجع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) استخدام الترامبولين في المنزل؛ لأن النشاط يشكل مخاطر عالية من الالتواء والكسور.

ومع ذلك، إذا اخترت الاحتفاظ بالترامبولين في المنزل، فيجب عليك اتخاذ احتياطات السلامة للتأكد من أنها لا تسبب ضرراً لطفلك، عند استخدامه بأمان وتحت إشرافك، يمكن أن يفيد طفلك بعدة طرق.

ففي إطار هذا السياق يخبرك الكابتن حسام إبراهيم مدرب كرة اليد الأسبق للنادي الأهلي ومدرب دولي، عن السن المناسب لتقديم القفز على الترامبولين لطفلك ويطلعك على مزايا وعيوب الترامبولين للأطفال.

1. في أي عمر يمكن لأطفالك أن يبدؤوا الترامبولين؟

الترامبولين

لا يوجد قانون خاص يوصي باستخدام الترامبولين على أساس العمر، يجب على الآباء تحديد السن المناسبة لتقديم أطفالهم إلى الترامبولين بناءً على الاستعداد البدني لأطفالهم.

لا تشجع الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام (AAOS) بشدة استخدام الترامبولين للأطفال دون سن السادسة، وذلك لأن "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات هم أقل عرضة للتنسيق والوعي الجسدي ووقت رد الفعل السريع الضروري للحفاظ على أجسامهم وعظامهم وأدمغتهم آمنة على الترامبولين ".

2. هل الترامبولين آمن للأطفال؟

المرح للأطفال

يوفر القفز على الترامبولين الترفيه والمرح للأطفال، كما يتيح لهم الاستمتاع بالتمارين والنشاط البدني، ومع ذلك، يمكن أن يكون خطيراً على الأطفال الصغار، حيث يمكن أن يسبب إصابات جسدية خطيرة إذا لم يتم إجراؤها تحت إشراف الكبار.

عندما يحاول الأطفال الصغار الشقلبة والانقلاب، فقد يتسبب ذلك في إصابات العمود الفقري العنقي والرأس والكسور والخلع. إن السماح لأطفالك باللعب على الترامبولين تحت إشرافك في المنزل وإشراف مشرف معتمد خارج المنزل يمكن أن يساعد في منع حوادث الترامبولين.

3. فوائد الترامبولين للأطفال



يحب الأطفال المغامرة والإثارة، القفز على الترامبولين، يوفر الكثير من الفوائد الصحية للصغار عند القيام به بأمان وتحت إشراف متخصص مدرب.

بالنسبة للمبتدئين، يشير تقرير ناسا لعام 1980 نُشر في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي إلى أن الارتداد أكثر فاعلية بنسبة 68٪ من الجري، فيما يلي بعض الفوائد الأخرى للقفز على الترامبولين للأطفال.

1. يعزز صحة القلب والرئة

يعمل القفز على الترامبولين على جميع أجزاء الجسم وهو تمرين أفضل للقلب والأوعية الدموية من الجري وفقاً لعلماء ناسا، إنها أداة ممتازة لزيادة النشاط البدني عند الأطفال، مما يؤدي بدوره إلى تحسين وظائف القلب والرئة.

2. يحسن التنسيق والمهارات الحركية

القفز على الترامبولين يغير باستمرار مركز الثقل، عندما يقفز الأطفال لأعلى ولأسفل، يحتاجون إلى ضبط أجسادهم مع التحول في مركز الثقل، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين توازنهم وتنسيقهم، فضلاً عن مهاراتهم الحركية.

3. يحسن صحة العظام

كلما قل الضغط على العظام، أصبحت أضعف، الترامبولين هو تمرين منخفض التأثير يساعد على تقوية نمو عظام الأطفال .

4. يبني الثقة بالنفس

عندما يتعلم الطفل ببطء القفز على الترامبولين، يصبح لا يمكن إيقافه يستمر في المحاولة حتى يصبح خبيراً، يستغرق فهم زخم القفز لأعلى ولأسفل وقتاً طويلاً، ولكن بمجرد نجاحهم في السيطرة، يساعد ذلك في بناء الثقة بالنفس فيهم.

5. يحسن النوم

تشير دراسة أجراها باحثون في جامعة كونستانز بألمانيا إلى أن اكتساب مهارات حركية جديدة عن طريق الترامبولين يُظهر تحسناً في نوم حركة العين السريعة، يسمح الترامبولين أيضاً للأطفال باللعب في الهواء الطلق والحصول على هواء نقي وجرعة جيدة من فيتامين د، مما يساعد في تقليل التوتر والقلق ومساعدة الأطفال على النوم بسلام.

4. عيوب الترامبولين للأطفال

عيوب الترامبولين للأطفال

ممارسة أي شكل من أشكال التمارين الرياضية لها فوائدها وآثارها الجانبية، إذا لم يتم القيام به بشكل صحيح أو بتوجيه من محترف مدرب، فقد يتسبب في ضرر أكثر من نفعه، القفز على الترامبولين لا يختلف، يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال يلعبون على الترامبولين تحت إشراف شخص بالغ وشخص مدرب.

معظم إصابات الترامبولين التي تظهر عند الأطفال الصغار هي كسور العظام أو الالتواءات أو السلالات أو إصابات الأنسجة الرخوة.

الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة للإصابة بالإصابات المرتبطة بالترامبولين مثل الكسور والخلع، يمكن أن يحدث كسر في الطرف العلوي أو السفلي بسبب السقوط من الترامبولين، حيث يكون الطرف السفلي هو الموقع الشائع لإصابة الترامبولين.

يزداد خطر سقوط الأطفال عندما يتم وضع الترامبولين على سطح غير مستوٍ، وأكثر إصابات الترامبولين إثارة للخوف هي تلك التي تحدث بسبب محاولات فاشلة للشقلبة أو الانقلاب التي قد تسبب إصابات العمود الفقري العنقي وإصابات الرأس.

5. كيف تجعلين الترامبولين أكثر أماناً للأطفال؟

الترامبولين

ضعي النقاط التالية في الاعتبار عند السماح لأطفالك باللعب على الترامبولين لضمان سلامتهم: