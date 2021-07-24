للتعامل مع السمنة لدى الأطفال.. إليكم هذه النصائح

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:41 مساءً - ارتفع معدل السمنة في السنوات القليلة الماضية، لدى كل من الأطفال والبالغين، ويمكن أن تكون الظروف الصحية المرتبطة بالسمنة مهددة للحياة، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل طبية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

كما يمكن أن تؤدي السمنة في مرحلة الطفولة أيضا إلى قلة الثقة بالنفس والاكتئاب لدى بعض الأطفال، وخاصة المراهقين. ومن أفضل الطرق للوقاية من السمنة لدى الأطفال، تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام مع عائلتك بأكملها.

وبدلا من التركيز على إنقاص الوزن، يجب أن يسعى الأطفال إلى اتباع أسلوب حياة صحي، والذي يتضمن عادات غذائية جيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما يمكن لكل من الوالدين والطفل اتخاذ خطوات معينة لتحسين الروتين اليومي والوقاية من السمنة.

وفيما يلي 7 نصائح مفيدة للتعامل مع السمنة لدى الأطفال:

التوقف عن تناول الطعام ليلا

يمكن أن يكون تناول الطعام في منتصف الليل ضارا للغاية للأشخاص في جميع الأعمار، وخاصة الأطفال، حيث اعتاد المراهقون على استخدام هواتفهم المحمولة والنوم في وقت متأخر من الليل، وهو ما يمثل خطرا كبيرا للإصابة بالسمنة.

ولهذا، ينصح الأطباء بتناول الوجبة الأخيرة في الساعة الـ 7:30 مساء، ولا يجب تناول أي شيء بعد ذلك، إلى جانب ذلك، يجب أن يكون وقت النوم مبكرا وثابتا. ويساعد هذا الجدول في التعامل مع سمنة الأطفال بسهولة تامة.

تناول كمية كافية من المياه

تناول كمية كافية من المياه والبقاء رطبا هو أيضا جانب مهم لعلاج السمنة لدى الأطفال، يمكنك الاحتفاظ بزجاجة من الماء وبعض الفواكه الجافة في غرفتك في متناول يديك، هذا يساعد في الحفاظ على جسمك نشطا وصحيا.

وفي الواقع، يجب أن ينصح الوالدان الأطفال بتناول مشروب صحي خلال النهار، مثل ماء الليمون أو الشاي الأخضر أو حتى الحليب العادي أو العصائر الطبيعية، حيث يمكن أن يلعب هذا دورا رئيسيا في الحفاظ على الوزن الأمثل والوقاية من السمنة لدى الأطفال.

حمية قوس قزح

حمية قوس قزح هي نظام غذائي يتضمن أطعمة مختلفة بألوان مختلفة عن طريق إضافة عدد من الفواكه والخضراوات في وجبتك، حيث يمكن أن يكون هذا النظام الغذائي مفيدا جدا في إدارة الوزن. يمكنك تناول العديد من الخضراوات الورقية الخضراء جنبا إلى جنب مع بعض الفواكه الملونة مثل الكيوي والمانجو والتوت والحمضيات يوميا لاتباع حمية قوس قزح.

كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن الأمثل والوقاية من السمنة. يمكن للفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة أن تتعامل مع السمنة لدى المراهقين أيضا. يمكن أن يشكل هذا النوع من النظام الغذائي طبقا صحيا ومغذيا.

البعد عن تناول الوجبات السريعة

من الصعب جدا التحكم في عادات تناول الوجبات السريعة، خاصة إذا كانت في متناول الطفل. يجب عليك كوالد أو عائلة تجنب إحضار الوجبات السريعة إلى المنزل، نصيحة أخرى مهمة هي عدم تخزين الأطعمة المحملة بالسعرات العالية داخل المنزل، وبدلا من ذلك يمكن استبدالها بوجبات خفيفة صحية للسيطرة على السمنة.

تقليل الكربوهيدرات

ينصح الأطباء بتناول كمية أقل من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي، وذلك عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر. كما يمكنك استبدال الكربوهيدرات بالبروتينات أيضا وفقا لمتطلبات الجسم.

ممارسة الرياضة

تشجيع الطفل على ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدة 60 دقيقة يوميا؛ مما يساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية، وشعور الطفل بالنشاط.

بدائل غذائية صحية

يجب عليك البحث عن بدائل صحية، أولا عليك تجنب السكريات والدقيق المكرر؛ لأنها تساهم أكثر في السمنة، يجب أن تحاول استبدال الوجبات الخفيفة بسلطة الفواكه.