"سوبربغ".. فطر مقاوم للأدوية يتفشى في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن فطر "سوبربغ" المقاوم للأدوية تفشى بمستشفيات تكساس وواشنطن.

ووفق تقرير لموقع "الحرة"، السبت، نقلا عن "سي بي أس نيوز" تهاجم فطريات "كانديدا اورس" الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



وقال الموقع نقلا عن مركز السيطرة على الأمراض إن الأدلة تشير إلى أن هذه الحالات تمت بانتقال المرض من شخص لآخر، وهو ما يعتبر أول حالة من هذا النوع في الولايات المتحدة.

وأضاف: من بين 101 حالة من الإصابة بالفطريات التي تم تحديدها في واشنطن العاصمة، من يناير إلى أبريل 2021، تم عزل ثلاث حالات لأنها مقاومة للفئات الرئيسية الثلاثة من الأدوية المضادة للفطريات، وتم رصد 22 حالة في تكساس خلال نفس الفترة، مع وجود حالتين مقاومتين لجميع الأدوية الثلاثة المضادة للفطريات، وخمس حالات مقاومة لاثنين من الأدوية.

وكشف موقع "فوكس 4 نيوز" أنه بعد يوم واحد من قول مركز السيطرة على الأمراض إن فطرا غير قابل للعلاج تسبب بوفاة شخصين في مستشفيات شمال تكساس هذا العام، أصدرت مقاطعة كولين معلومات تقول إن الفطريات تسببت بوفاة أربعة أشخاص في مستشفيين أيضا، وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، تم إصدار معلومات حول احتمال وجود المزيد من الحالات في مستشفيات شمال تكساس.

وأوضح موقع "ذا هيل" أن هناك "ثلاث حالات في العاصمة وحالتين في دالاس كانت مقاومة لجميع الفئات الرئيسية الثلاثة من الأدوية، وتوفي كل من المرضى في دالاس، الذين كانت لديهم حالات مقاومة للأدوية، وتوفي مريض واحد في العاصمة من حالة مماثلة".