شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مخاطر أنظمة الريجيم السريعة..أبرزها فقدان العضلات بدلا من الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثيرون إلى اتباع أنظمة الريجيم السريعة لفقدان كيلو جرامات عديدة فى وقت أقصر، لكن هذا الدايت السريع يكون له آثار جانبية عديدة ومخاطر على صحتك وتكتسب الوزن مرة أخرى بعد أن تتوقف عن الريجيم، لكن يرى خبراء التغذية أن فقدان نصف كجم إلى 1 كجم كل أسبوع هو أفضل طريقة للحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر فقدان الوزن السريع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

مخاطر فقدان الوزن السريع قد تفقد العناصر الغذائية الأساسية

قد تؤدي غالبية أنظمة الريجيم السريعة المقيدة بالسعرات الحرارية إلى عجز غذائي فى بعض العناصر الغذائية الأساسية، على سبيل المثال، يقضي نظام كيتو الغذائي على الكربوهيدرات، وهي من المغذيات الكبيرة التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة.

قد يجعلك الإقلاع التام عن الكربوهيدرات تشعر بالخمول وسرعة الانفعال وقد يؤدي أيضًا إلى الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

و قد يؤدي التخلي عن مجموعة أو أكثر من المجموعات الغذائية إلى التعب وفقر الدم والإمساك في الحالات القصوى.

على سبيل المثال، قد يتسبب النظام الغذائي الخالي من الألبان في نقص الكالسيوم ، في حين أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات قد يتركك مع ألياف غير كافية من الضروري الحصول على مجموعة متنوعة من المعادن، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد ، حتى مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

أنظمة الريجيم السريعة تؤثر على حالتك النفسية

الأنظمة الغذائية التي تعد بفقدان الوزن بسرعة قد تكون ضارة بصحتك النفسية قد تجد صعوبة في التكيف مع شكل جسمك الجديد ووزنك، قد يؤدي هذا إلى تطور اضطرابات الطعام وزيادة خطر الإصابة بالأمراض النفسية.

تؤدي لفقدان العضلات بدلا من الدهون

غالبًا ما تؤدي الأنظمة الغذائية السريعة لإنقاص الوزن إلى فقدان العضلات بدلاً من فقدان الدهون عندما تتبع نظامًا غذائيًا محدود السعرات الحرارية لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن تنخفض قوة عضلاتك.

قد تؤدي الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية إلى أن يبدأ جسمك في تحطيم العضلات للحصول على الطاقة والوقود.

العضلات لديها معدل التمثيل الغذائي أعلى من الدهون. كيلوجرام من العضلات يحرق سعرات حرارية أكثر في اليوم من كيلوجرام من الدهون نتيجة لذلك ، إذا فقدت عضلاتك ، ستحرق سعرات حرارية أقل كل يوم وبالتالي ، فإن عدم الوصول إلى الوزن المستهدف واستنزاف العضلات الأساسية يتسبب في تلف الجسم.



إبطاء معدل حرق الدهون لديك "الأيض"

استراتيجيات إنقاص الوزن السريعة قد تؤدي في الواقع إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك عندما تتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية ، فإن جسمك يفسره على أنه علامة على استنفاد الإمدادات الغذائية ويدخل في وضع الجوع وبالتالي يؤدي ذلك لإبطاء عملية التمثيل الغذائي أو معدل حرق الدهون.

نتيجة لذلك، فإن جسمك غير قادر على توفير الطاقة وتخزين الدهون الزائدة

تساهم العديد من المتغيرات في فقدان الوزن الصحي على المدى الطويل، بما في ذلك الخيارات الغذائية الأفضل، وتحسين النوم، وزيادة النشاط البدني، وضغط نفسي أقل ، والتركيز على الصحة النفسية.