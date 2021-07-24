شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق المشروع القومى للتبرع بالبلازما.. تعرف على استخدامتها طبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساهم التبرع بالبلازما في إنقاذ العديد من المرضى وتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لهم، كما أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، وبعد حملة المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، يقدم الخليج 365 فوائد التبرع بالبلازما وفقا لما ذكره موقع redcrossblood

كثير من الناس على دراية بفوائد التبرع بالدم وعملية التبرع بالدم ومع ذلك ، قلة من الناس يفهمون أهمية التبرع بالبلازما، البلازما هي الجزء الأصفر الباهت من الدم يتكون ما يقرب من 50٪ من الدم من البلازما التي تحتوي في حد ذاتها على الماء والبروتينات والأملاح. تلعب البلازما دورًا حاسمًا في الحفاظ على ضغط دم صحي وحجم الدم وتوازن درجة الحموضة المناسبة، وبدون البلازما لن يتم تزويد أجسامنا بالعديد من البروتينات الضرورية لدعم تخثر الدم واستجابات جهاز المناعة لدينا بالإضافة إلى ذلك ، وتحمل البلازما العديد من الإلكتروليتات التي تحتاجها عضلاتنا لتعمل بشكل صحيح وتدعم أنشطتنا في الحياة اليومية.

كيف تستخدم تبرعات البلازما؟

تستخدم تبرعات بلازما الدم لأغراض أكثر تحديدًا من التبرع بالدم بشكل عام، و تشمل الاستخدامات الأكثر شيوعًا للتبرعات بالبلازما الأفراد الذين عانوا من صدمة شديدة أو حروق أو صدمة ، والبالغين أو الأطفال المصابين بالسرطان ، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكبد أو عامل التخثر، و يمكن تجميد البلازما المتبرع بها وتخزينها لمدة تصل إلى عام واحد، و هناك حاجة إلى ما يقرب من 10000 وحدة بلازما يوميًا في الولايات المتحدة ، وغالبًا ما تكون عمليات نقل البلازما منقذة للحياة.

كيف يساعد التبرع بالبلازما فى إنقاذ الحالات الحرجة؟

غالبًا ما يفقد الأفراد الذين يعانون من صدمة أو حروق أو صدمة شديدة قدرًا كبيرًا من حجم الدم، ويتم استنفاد العديد من الإلكتروليتات الضرورية، والإلكتروليتات هي معادن تساعد على موازنة كمية الماء والعناصر الغذائية ومستوى الأس الهيدروجيني داخل الجسم، و في هذه الحالة ، يمكن أن يوفر نقل البلازما حجم الدم المنقذ للحياة والمطلوب لاستعادة ضغط الدم وحالة الحجم ، وكذلك استعادة مستويات الإلكتروليت.

بالإضافة إلى ذلك ، قد لا يكون لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد أو نقص عامل التخثر المواد المناسبة في دمائهم للسماح بدمائهم بالتجلط بشكل طبيعي، عندما يكون لدى الفرد جرح أو إصابة ، فإن عوامل التخثر هذه تضمن عدم فقد الكثير من الدم، و تضمن التبرعات بالبلازما أن هؤلاء الأفراد يمكن أن يتلقوا نقل البلازما لتكملة قدرة الجسم على التخثر ووقف النزيف المفرط ، كما يعاني الأطفال والبالغون المصابون بالسرطان أحيانًا من مضاعفات تستخدم فيها أجسامهم جميع عوامل التخثر الطبيعية في حالات هذا الاضطراب، الذي يسمى التخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC) ، قد يكون نقل الدم من البلازماأمرًا بالغ الأهمية.

ما هي عملية التبرع بالبلازما؟

هناك بعض الاختلافات بين التبرع بالدم الطبيعي والتبرع بالبلازما ، لكن العملية لا تستغرق سوى بضع دقائق إضافية، أثناء التبرع بالدم الطبيعي ، يتم سحب الدم من المريض وإرساله إلى المختبر ، حيث يتم فصله بعد ذلك إلى أجزائه الأساسية (خلايا الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية) لنقله بشكل منفصل.

أثناء التبرع بالبلازما ، يزال الدم من ذراع المتبرع ويتم تشغيله من خلال عملية آلية تزيل جزء البلازما من الدم، ثم تعاد خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية المتبقية إلى ذراع المتبرع بكمية صغيرة من المحلول الملحي للحفاظ على الحجم الكلي يحدث كل هذا عندما يكون المتبرع في كرسي التبرع ويسمح للمتبرع بإعطاء المزيد من البلازما أكثر مما يفعل أثناء التبرع بالدم المنتظم ما يكفي من البلازما لثلاثة مرضى من تبرع بلازما واحد العملية نفسها آمنة وتشبه في النهاية زيارة عامة للتبرع بالدم.