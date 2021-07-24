بعد ارتفاع قياسي للإصابات.. إغلاق العاصمة الفيتنامية لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت فيتنام، السبت، الإغلاق على سكان العاصمة هانوي البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة لاحتواء ارتفاع عدد الاصابات بكورونا، مما دفع ثلث سكان البلاد إلى أن يلزموا منازلهم.

وأعلنت السلطات تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة في البلاد، الجمعة، وهو ثالث رقم قياسي للإصابات اليومية يتم تجاوزه خلال أسبوع.



أغلقت المتاجر أبوابها عند دخول الإغلاق حيز التنفيذ وسط العاصمة الذي عادة ما يشهد حركة صاخبة، فيما كان لا يزال عدد قليل من الناس يتجولون في أطراف المدينة.

وقال أحد السكان، نجوين فان تشين: "أعتقد أن سكان هانوي يوافقون مثلي على القرار المفاجئ بإغلاق المدينة، علينا أن نتحمل المخاطر الاقتصادية من أجل محاربة الوباء".

وبعد أن حظيت البلاد بإشادات واسعة لاستجابتها الوبائية العام الماضي، شهدت فيتنام ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات اعتبارا من نهاية أبريل/نيسان، ويخضع ثلث سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة للاغلاق بالفعل.

لكن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تباطأت في وتيرة التطعيم، حيث أعطت نحو 4.5 مليون جرعة فقط حتى الآن.

وتحاول البلاد تطوير لقاحها الخاص فيما تأمل السلطات بالوصول إلى مناعة جماعية بحلول مطلع عام 2022.