شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يكشف انتشار بكتيريا مميتة مقاومة للأدوية لأول مرة بمستشفيات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤلو الصحة الأمريكية، إن حالات العدوى الفطرية القاتلة المقاومة لجميع العلاجات الحالية، انتشرت في دور رعاية المسنين والمستشفيات في الولايات المتحدة لأول مرة، حيث تم الإبلاغ عن تفشي مرض Candida auris ، وهو عدوى خميرية ناشئة تم تحديدها لأول مرة في آسيا في عام 2009 ، في دار رعاية في واشنطن العاصمة وفي مستشفيين في دالاس، وتكساس.

ومن بين الحالات المصابة بالمرض، كان هناك العديد من الحالات التي كانت منيعة لجميع الفئات الرئيسية الثلاثة من الأدوية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



سلالة من بيكتريا الكانديدا أوريس

وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة ميجان لايمان، المسؤولة الطبية في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC ): "هذه هي المرة الأولى التي نبدأ فيها في رؤية مجموعة من المقاومة، حيث يبدو أن المرضى يصابون بالعدوى من بعضهم البعض".

وأضافت: "المبيضات أوريس هو شكل ضار من الخميرة يعتبر خطيرًا على مرضى المستشفيات ودور رعاية المسنين الذين يعانون من مشاكل طبية خطيرة، ويكون أكثر فتكًا عندما يدخل مجرى الدم أو القلب أو الدماغ".

وتشمل الأعراض حمى وقشعريرة تستمر بعد العلاج بالمضادات الحيوية، وصنفت على أنها تهديد "عاجل" من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتنتشر من خلال الاتصال بالمريض أو على الأسطح الملوثة، لذا دق مسؤولو الصحة الإنذارات لسنوات حول البكتيريا الخارقة بعد رؤية عدوى يكون فيها تأثير الأدوية الشائعة الاستخدام، ضئيلًا.

وفى عام 2019 ، شخّص الأطباء ثلاث حالات في نيويورك كانت مقاومة أيضًا لفئة من الأدوية تسمى echinocandins ، والتي كانت تعتبر خط الدفاع الأخيرن ولم يتم العثور على أي دليل على انتشار العدوى من مريض إلى آخر في تلك الحالات، فيما خلص العلماء إلى مقاومة المرض للأدوية التي تشكلت أثناء العلاج.

وتضمنت مجموعة من 101 حالة في دار رعاية للمرضى المصابين بأمراض خطيرة في واشنطن العاصمة، ثلاث حالات مقاومة لجميع الأنواع الثلاثة من الأدوية المضادة للفطريات، فمن بين الأشخاص الخمسة الذين قاوموا العلاج تمامًا، توفي ثلاثة.