شكرا لقرائتكم خبر عن منظار المثانة يكشف أمراض المسالك البولية والعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظار المثانة هو اختبار يسمح للطبيب بفحص المسالك البولية وتشمل هذه المنطقة المثانة والإحليل وفتحات الحالب، ويمكن أن يساعد منظار المثانة في اكتشاف مشاكل المسالك البولية، قد يشمل ذلك العلامات المبكرة للسرطان أو العدوى أو التضيق أو الانسداد أو النزيف، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية عمل منظار المثانة لكشف أمراض المسالك البولية، بحسب موقع جامعة روشستر الأمريكية.

لماذا تحتاج إلى منظار المثانة؟

قد يُنصح بإجراء منظار المثانة إذا اعتقد الطبيب أن لديك مشكلة في المسالك البولية على سبيل المثال ، قد تؤدي مشكلة هيكلية إلى منع تدفق البول أو قد يتسبب في عودة البول وإذا لم يتم علاجه ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل.

يمكن أيضًا استخدام منظار المثانة بعد الجراحة بالقرب من المثانة.

بعض المشاكل الصحية في المسالك البولية التي يمكن العثور عليها أثناء منظار المثانة مثل:

-سرطان المثانة أو ورمها

-الاورام الحميدة أو فرط نمو الأنسجة الطبيعية

-حصوة المثانة هذه حصوات مصنوعة من الكالسيوم أو بلورات حمض اليوريك يمكن أن تسبب العدوى والالتهابات والنزيف وانسداد المسالك البولية.

-التندب والضرر الناجم عن التهابات المسالك البولية المتكررة -مشاكل المسالك البولية التي قد تكون موجودة عند الولادة (خلقية) قد يؤدي ذلك إلى ارتجاع البول أو مشاكل في الكلى.

-إصابة المسالك البولية

في هذا الاختبار، يتم إدخال أنبوب طويل ومرن ومضيء (منظار المثانة) في مجرى البول داخل المثانة ويمكن للطبيب أن يفحص داخل مجرى البول والمثانة.

أثناء منظار المثانة ، قد يقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة الأنسجة للنظر تحت المجهر وهذا ما يسمى الخزعة. يمكن معالجة بعض المشاكل أثناء الاختبار.

ما هي مخاطر تنظير المثانة؟

قد يؤدي منظار المثانة لمضاعفات لكنها نادرة وتشمل ما يلي:

-عدوى

-نزيف

-احتباس البول بسبب تهيج وتورم من الاختبار

-تضيق مجرى البول بسبب الندبات

-إحداث ثقب في المثانة باستخدام منظار المثانة (انثقاب المثانة)

- قد تتداخل عدوى المسالك البولية مع منظار المثانة.