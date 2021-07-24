علامات وأسباب قصور الغدة الدرقية عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 04:34 مساءً - غالباً ما يتم فحص الأطفال حديثي الولادة للكشف عن الاضطراب قبل خروجهم من المستشفى، يمكن أن يساعد العلاج في الوقت المناسب بالأدوية ذات الصلة في التشخيص الإيجابي، التقى الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، ليحدثنا عن أسباب وعلامات قصور الغدة الدرقية الخلقي عند الأطفال.

علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية الخلقي

الغدة الدرقية

قد تختلف علامات و أعراض قصور الغدة الدرقية الخلقي بناءً على شدة الاضطراب، قد لا تظهر أي علامات في البداية على العديد من الأطفال حديثي الولادة ، وأحياناً تظهر العلامات والأعراض بعد أيام قليلة من الولادة، اعتماداً على مدى مشكلات الغدة الدرقية.

الخلقي بناءً على شدة الاضطراب، قد لا تظهر أي علامات في البداية على العديد من ، وأحياناً تظهر العلامات والأعراض بعد أيام قليلة من الولادة، اعتماداً على مدى مشكلات الغدة الدرقية. يمكن أن تشمل العلامات والأعراض الشائعة للاضطراب ما يلي:

انتفاخ الوجه.

انتفاخ البطن.

لسان سميك أو كبير بشكل غير طبيعي (Macroglossia).

إمساك.

صعوبات التغذية.

اليافوخ الخلفي الكبير أو البقعة الناعمة.

ضعف العضلات (نقص التوتر).

مشاكل النوم، مثل صعوبة النوم.

نتوء في السرة (فتق سري).

قد لا تظهر أي أعراض على الأطفال المصابين بقصور الغدة الدرقية الخفيف. ومع ذلك، قد يتسبب قصور الغدة الدرقية الخلقي الشديد في ظهور العلامات والأعراض الخطيرة الآتية:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

الخمول والنعاس.

جلد جاف.

صرخة ضعيفة أو أجش.

انخفاض خط الشعر بشكل غير طبيعي.

شعر متقصف.

ارتفاع قصير.

أنف مسطح.

جفون منتفخة أو غير طبيعية الشكل.

تغيم عدسة العين (إعتام عدسة العين).

انخفاض درجة حرارة الجسم.

معدل ضربات القلب غير الطبيعي.

ضغط دم منخفض.

ما الذي يسبب قصور الغدة الدرقية الخلقي؟

أسباب الغدة الدرقية

يحدث قصور الغدة الدرقية الخلقي في الغالب بسبب فشل تكوين الغدة الدرقية للطفل قبل الولادة، يعاني بعض الأطفال من غدة درقية صغيرة بشكل غير طبيعي (الغدة الدرقية ناقصة التنسج)، بينما توجد الغدة الدرقية الباقية في مكان غير طبيعي. ما يقرب من 80-85% من حالات قصور الغدة الدرقية الخلقي تحدث بسبب غياب الغدة الدرقية أو نقص التنسج، أو وجودها بشكل غير طبيعي، هذه الأسباب مجتمعة تسمى خلل تكوين الغدة الدرقية.

في الحالات الأقل شيوعاً، يمكن أن تكون الغدة طبيعية أو كبيرة بشكل غير طبيعي (تضخم الغدة الدرقية)، ولكنها قد لا تنتج هرمونات الغدة الدرقية الكافية. تحدث مثل هذه الحالات بسبب خلل في خطوات تخليق الهرمونات. تعتبر هذه الأسباب خلل تكوين الغدة الدرقية.

في حالات نادرة، قد لا يحدث الاضطراب بسبب مشكلة في الغدة الدرقية، بل بسبب عدم كفاية التحفيز من الغدة النخامية. لا تنتج الغدة النخامية ما يكفي من الهرمون المنبه للغدة الدرقية، مما يؤدي إلى عدم كفاية إفراز هرمونات الغدة الدرقية بواسطة الغدة الدرقية، نظراً لأن السبب مرتبط بالجهاز العصبي المركزي، فإنه يسمى قصور الغدة الدرقية المركزي.

قد تؤدي الشروط أو العوامل التالية إلى خلل في تكوين الغدة الدرقية، أو خلل في تكوين الغدة الدرقية، أو قصور الغدة الدرقية المركزي.

أسباب الغدة الدرقية عند الأطفال