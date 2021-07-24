أكلات تقوي نبض الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 04:34 مساءً - المتعارف عليه بين الثقافات التقليدية وعبر فلسفات التغذية المتعددة، أن الطريقة التي تغذي بها نفسك أثناء الحمل لها تأثير على نمو طفلك. في الواقع، إنه كلام صحيح، تشاركك "الخليج 365 وطفلك، آراء مجموعة من المتخصصين، لاختيار بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمكنك التركيز عليها في نظامك الغذائي، والتي ستساعد في تطوير نظام القلب والأوعية الدموية لطفلك.

نطلعك على ما يلزمك لتقوية نبض الجنين بعد استشارة الاختصاصيين.

حمض الفوليك

أطعمة غنية بحمض الفوليك

تعرفين بالتأكيد حمض الفوليك (فيتامين ب 9) باعتباره فيتاميناً مهماً للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي في بداية الحمل. لكنه يلعب أيضاً دوراً مهماً في الحفاظ على خلايا الدم الحمراء السليمة وتعزيز نمو الدماغ الصحي لدى طفلك. الطبيب سيوصيك بتناوله على شكل اصطناعي ما قبل الولادة،. لسوء الحظ، يقدر الباحثون أن ما يصل إلى 60 ٪ من السكان لديهم تباين جيني في إنزيم MTHFR الذي يمنع الجسم من استخدام حمض الفوليك الاصطناعي، هنا عليك مراجعة طبيبك، والاعتماد على الأغذية المليئة بحمض الفوليك، مثل حبوب الإفطار، والخضار الورقية الخضراء (يفضل أن تكون عضوية أو محلية المصدر) والكبد من لحوم الأبقار، التي تتغذى على العشب أو الدجاج الذي يتم تربيته في المراعي. والبقوليات، والافوكادو، والمكسرات والبذور.

الجلايسين!

الدجاج المشوي غني بالجلايسين

قد تتساءلين ما هو الجلايسين؟ الجلايسين هو نوع من الأحماض الأمينية يوجد بكثرة في الجيلاتين والكولاجين، عادة، تكون أجسامنا قادرة على صنع هذا الحمض الأميني من الأحماض الأمينية الأخرى؛ ومع ذلك، أثناء الحمل يجب أن تحصلي على الجلايسين من نظامك الغذائي. وجد الباحثون أنك في الحمل بحاجته أكثر، لأنه مهم لدعم نمو الهيكل العظمي والأسنان والأعضاء الداخلية والشعر والجلد والأظافر لطفلك. فهو لا يساعد نظام الدورة الدموية على التكيف مع متطلبات الحمل فحسب، بل إنه ضروري أيضاً لعملية التمثيل الغذائي للفولات. وهو موجود في مرق العظام وقطع اللحم القاسية المطبوخة ببطء (مثل اللحم المشوي)، وفي الدواجن المكسوة بالجلد والعظام (أي أجنحة الدجاج / الأفخاذ أو الدجاج المشوي بالكامل) والسجق، واللحم المفروم.

يمكن العثور على الجلايسين بكميات أقل بكثير في بعض المصادر النباتية، وهذا يجعل من الصعب على النباتيين الحصول على كميات كافية، حيث يوجد في دقيق بذور السمسم ودقيق بذور عباد الشمس، وبذور اليقطين، والجرجير، والفاصوليا، والسبانخ.

أسباب أخرى تؤثر على قلب الجنين وأوعيته الدموية

السكري قد يؤثر على نبض الجنين

يبدأ قلب الطفل في النمو عند الحمل ويقال إنه يتشكل بالكامل في الأسبوع الثامن من الحمل. خلال هذه الأسابيع الأولى من نمو الطفل، هناك خطوات حاسمة يجب اتخاذها حتى يتشكل قلب الطفل بشكل صحيح. حتى لا يصاب الطفل بعيب في القلب.

1 - هناك ارتباط بين مشاكل القلب وبعض الأدوية التي قد تكون الأم تتناولها خلال فترة الحمل المبكرة. فمن المهم استشارة الطبيب بشـأنها.

2 - تتعرض النساء المصابات بداء السكري لخطر متزايد للإصابة بحمل مصاب بأمراض الشرايين التاجية. إذا كنت تعانين من مرض السكري في مرحلة الحمل، فمن المهم أن تتلقي رعاية صحية مناسبة، وأن تحافظي على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

3 - يمكن للأطعمة التي تتناولينها أثناء الحمل، أن تؤثر بشكل مباشر على صحة طفلك ونموه، خصوصاً الأكلات السريعة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.