أسباب وعلاج قشرة رأس الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 يوليو 2021 04:34 مساءً - إن مجرد النظر إلى مولود صغير لا يستطيع الكلام، أمر يقلق الأمهات الجديدات، اللواتي لم يتعودن على قراءة أصواته أو حركاته، لكن بعض التفاصيل المقلقة تكون ظاهرة للعيان، مثل قشرة الرأس التي تظهر لدى الأطفال الرضع، والتي لا تزول رغم اتباع كل أسس النظافة، الأسباب والعلاج، تقدمه لك الخليج 365 وطفلك بعد استشارة الخبراء.

أسباب ظهور قشرة الرأس لدى الرضع؟

تظهر القشرة نتيجة للتغيرات الهرمونية

يطلق على قشرة رأس الرضيع قبعة المهد، وهي عبارة عن التهاب جلدي يؤدي لظهور طبقة من الجلد السميك يميل لونه إلى اللون الأصفر أو الأحمر أحياناً، وتحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تمر بها الأم في أثناء الحمل، والتي يمر بها الطفل أيضًا خلال الولادة. وهي غير مؤذية لكنها قد تتسبب بالحكة، وقد تظهر في أماكن أخرى غير الرأس مثل الجبهة والحاجبين وثنيات الذراعين.

هل تعتبر قشرة رأس الرضيع مضرّة ويجب الخوف منها؟

قد تسبب القشرة انتقال العدوى

القشرة في حد ذاتها غير مؤذية طالما أنها لا تضايق الرضيع ولا تسبب له الحكة، وفي الغالب هي لا تضايق سوى الأم التي يمكن أن تنزعج من مظهرها. وفي بعض الحالات النادرة قد تتسبب في حدوث عدوى، لكنها حالات نادرة وغالباً ستختفي القشرة من دون تدخل خلال السنة الأولى من عمر الرضيع.

خطوات للعناية برأس طفلكِ الرضيع:

ادهني شعر طفلك بالزيت

1 - اغسلي فروة رأسه مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، وذلك باستخدام شامبو خفيف مخصص للأطفال الرضع، سيساعد هذا على التخلص من بقايا القشور العالقة برأس طفلك وشعره.

2 - تناولي مكملاً غذائياً يحتوي على فيتامين "ب 7" (البيوتين)، خلال فترة الرضاعة الطبيعية، فهذا قد يمدّ طفلكِ بفيتامين"ب 7" (البيوتين)، الذي يشكل عاملاً مهماً لسلامة البشرة، ولكن يفضل استشارة طبيبكِ قبل تناوله.

3 - استخدمي فرشاة شعر ناعمة، مخصصة للرضع، فهي ستساعدك على التخلص من القشرة، استخدميها خلال استحمام الرضيع عندما يكون رأسه مبلاً، ودلكي رأسه بها. لكن لا تحاولي استخدام أصابعك أو أظافرك في إزالة القشرة كي لا يؤدي هذا لحدوث التهابات برأسه.

4 - دلكي رأسه بزيوت طبيعية، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو الزيت المخصص للأطفال، ضعي قطرات قليلة من الزيت على فروة رأس الطفل قبل أن تبدئي في تدليكها بفرشاة الشعر الناعمة (لا تخلطي الزيوت وإنما اختاري نوعاً واحداً).

5 - الجئي لطبيب الأطفال عند الحاجة: إذا لاحظتِ عدم حدوث تحسن أو إذا تعرضت فروة الرأس للعدوى، استشيري طبيب الأطفال ليصف لك مرهماً موضعياً أو علاجاً مناسباً يساعدكِ في تحسن حالة رضيعكِ.