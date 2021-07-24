طرق للتخلص من حرقة المعدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت خبيرة التغذية الأمريكية، الدكتورة فيكي بيترسون، في حديث لمجلة Digital Journal، عن ثلاث طرق بسيطة للتخلص من حرقة المعدة.

تشير الخبيرة إلى أن الحرقة المستمرة، عادة تكون بسبب سوء التغذية. ولكن هناك عوامل أخرى تسبب حرقة المعدة.

تضيف، يمكن أن يكون الوزن الزائد والأطعمة الدهنية والتدخين والإجهاد من أسباب حرقة المعدة، وقد يكون الأرق من عواقبها. لذلك يجب تناول وجبة خفيفة في العشاء للتخلص منها.

تشير الخبيرة، إلى أن ارتفاع مستوى الكافيين في الجسم يهدد بالشعور بحرقة المعدة. كما يمكن أن تظهر الحرقة بسبب فتق الفرجة المريئية.

تقترح ثلاث طرق للتخلص من الحرقة: تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، وعدم ممارسة الرياضة والمعدة فارغة.

تقول، “يمكن أن يسبب فرط امتلاء المعدة التشنجات، والحرقة. لذلك يجب تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا. وبعد الانتهاء من تناول الطعام من الأفضل تجنب الاستلقاء. لأن الاستلقاء يمكن أن يمنع تحرك الطعام بفعالية في الأمعاء”.

وتضيف، يجب بعد تناول الطعام الانتظار 30-60 دقيقة قبل ممارسة التمارين الرياضية. مشيرة، إلى أن هذه القاعدة لا تشمل النشاط البدني الخفيف، مثل المشي”.