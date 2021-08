شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الماكرو هيخسسك وينظم سكر الدم ويبنى العضلات..اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الماكرو أو ما يعرف بنظام المرونة الغذائي هو أحد الحميات الغذائية التي تركز على العناصر الغذائية الأساسية الثلاثة: البروتينات والدهون والكربوهيدرات والتي تسمى "وحدات الماكرو"، حيث سيحسب الشخص احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية ويحدد وحدات الماكرو الخاصة به وفقًا لذلك، فى هذا التقرير نتعرف على ريجيم الماكرو وكيفية استخدامه لانقاص الوزن، وفوائده الأخرى التي تشمل تنظيم سكر الدم وبناء العضلات، وفقاً لموقع "medicalnewstoday".



ريجيم الماكرو

ما هي وحدات الماكرو التي يتم احتسابها فى ريجيم الماكرو؟

تزود وحدات الماكرو أو المغذيات الكبيرة الجسم بالطاقة المغذيات الكبيرة الثلاثة - البروتين والدهون والكربوهيدرات - وتحتوي الأطعمة المختلفة على كميات مختلفة من هذه المغذيات الكبيرة.

يحتوي كل من البروتين والدهون والكربوهيدرات على كمية مختلفة من الطاقة لكل جرام.

البروتين

يحتاج الجسم إلى البروتينات لبناء الأنسجة وإصلاحها، والتواصل الخلوي، والتفاعلات الأنزيمية، ووظيفة المناعة ، وتشمل الأمثلة على الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم والأسماك والبيض والفول والمكسرات.

توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين (DGA) البالغين بالحصول على 10-35٪ من السعرات الحرارية اليومية من البروتين.

الدهون

من أمثلة الأطعمة الغنية بالدهون الزبدة والزيت والأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية واللحوم.

يحتوي 1 جرام من الدهون على 9 سعرات حرارية، ويجب أن يحصل البالغون على 20-35 ٪ من السعرات الحرارية اليومية من الدهون.

قد تكون بعض الدهون خيارًا أفضل من غيرها يجب أن يستهلك معظم الناس الدهون المشبعة، التي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، وهذه الدهون الصحية توجد فى أطعمة مثل: المكسرات والبذور والأفوكادو والأسماك الزيتية.

أما الدهون غير المشبعة غير الصحية فتكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.



ريجيم الماكرو

الكربوهيدرات

تتكون الكربوهيدرات من السكر والنشا والألياف وهما المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، وتشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البطاطس والأرز والمعكرونة والفواكه والفول والشوفان.

تحتوي الكربوهيدرات على 4 سعرات حرارية لكل 1 جرام ، ويجب أن يحصل البالغين على 45-65٪ من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات.

ويربط الناس أحيانًا الكربوهيدرات بالمواد الغذائية المصنعة الأقل تغذية ، مثل البسكويت والخبز الأبيض ومع ذلك ، فإن العديد من الكربوهيدرات المغذية هي أساس أساسي لنظام غذائي متوازن، العديد من هذه الأطعمة غنية بالألياف وتساعد على بقاء الشخص ممتلئًا لفترة أطول.

ريجيم الماكرو

ما هو النظام الغذائي المرن ريجيم الماكرو وحساب وحدات الماكرو؟

يتضمن النظام الغذائي الكلي حساب وحدات الماكرو بدلاً من حساب السعرات الحرارية.

لا يوجد نظام غذائي ماكرو محدد تختلف احتياجات المغذيات الكبيرة لكل شخص، حال أردت حساب وحدات الماكرو ، فمن الجيد استشارة اختصاصي تغذية للحصول على المشورة بشأن النسب الكلية المناسبة.

وهناك عدة طرق يمكن للفرد من خلالها معرفة احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية يمكنك استخدام آلة حاسبة عبر الإنترنت ، مثل آلة حاسبة BMR الشهيرة If It Fits Your Macros (IIFYM)، وهى تقدم معلومات حول جسم الشخص ونمط حياته للتطبيق بتقدير احتياجات الفرد اليومية من السعرات الحرارية.

فوائد النظام الغذائي الكلي أو ريجيم الماكرو المرن

تتضمن بعض الأسباب التي تجعل الأشخاص يختارون حساب وحدات الماكرو ما يلي:

-تحقيق أهداف إنقاص الوزن

-بناء كتلة عضلية خالية من الدهون

-اكتساب فوائد تحسين الأداء الرياضي

-إدارة مستويات السكر في الدم

-الوصول إلى حالة بدنية صحية عامة والحفاظ عليها

عيوب ريجيم الماكرو ومخاطره

قبل البدء في ريجيم الماكرو ، يجب على الشخص معرفة ما يلي:

ريجيم الماكرو يستغرق وقتاً لاتباعه

يستغرق تتبع وحدات الماكرو وقتًا، على عكس تتبع السعرات الحرارية ، فإن اتباع نظام غذائي شامل يتطلب من الشخص أن يولي اهتمامًا لنسبة المغذيات الكبيرة لكل شيء يأكله.

نقص تنوع المغذيات

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي شامل إلى نقص تنوع المغذيات قد يكون من السهل التغاضي عن المغذيات الدقيقة الأساسية لأن النظام الغذائي يركز على البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

لا يحتاج الشخص الذي يتبع حمية ماكرو إلى استهلاك أطعمة مغذية قد يؤدي اتخاذ خيارات غذائية سيئة باستمرار إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

زيادة خطر الإصابة باضطرابات الطعام

ربما يكون الخطر الأكبر المرتبط بحساب وحدات الماكرو هو اضطراب الطعام.