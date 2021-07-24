وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح "مودرنا" لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح شركة مودرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد " سبايكفاكس - موديرنا سابقا" لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.



وكان خبراء من وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي أجروا اليوم في أمستردام تقييما جاء إيجابيا للبيانات المقابلة من دراسات، وأفسحوا المجال للموافقة على استخدام اللقاح للمراهقين.

وأصبح لقاح سبايكفاكس من إنتاج مودرنا اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتم استخدامه للفتيان والفتيات والشباب الصغير في الاتحاد الأوروبي بعد الموافقة في نهاية مايو الماضي على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك للفئة العمرية بين 12 و17 عاما.