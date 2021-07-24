لقاح كورونا والأطفال.. أطباء يجيبون على الأسئلة الأكثر شيوعاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني العديد من الآباء والأمهات من الحيرة والقلق فيما يتعلق بتطعيم أطفالهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتوجد العديد من الأسئلة التي يودون معرفة إجابتها قبل تلقيح أطفالهم، من بينها هل يمكن تطعيم الأطفال المصابين بالحساسية؟.. هل يجب تناول الباراسيتامول قبل التطعيم لمنع الآثار الجانبية الضارة؟ وغيرها الكثير.



وفي هذا الصد، نشرت الجمعية الإيطالية لطب الأطفال "la Società Italiana di Pediatria" مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجابة عليها على موقعها الإلكتروني، والتي تخص تلقيح الأطفال، وفقاً لموقع "today" الإيطالي.

- هل لقاحات كورونا آمنة على الأطفال؟

نعم، تشير الدراسات إلى أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ومثلهم مثل البالغين، بعد التطعيم، يمكن أن يعاني الأطفال بعض الآثار الجانبية مثل الألم والتورم وأحياناً الحمى والإرهاق الشديد، ولكنها قصيرة الأمد (يوم إلى يومين).

- لماذا يجب أن يتم تطعيم الأطفال أيضاً؟

يمكن أن يساعد التطعيم على حماية الأطفال من الإصابة بالفيروس التاجي، وعلى الرغم من أن عدد الأطفال والمراهقين الذين أصيبوا بكورونا أقل من البالغين، فإن الصغار يمكنهم الإصابة به ونقله للآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تؤدي العدوى إلى ظهور شكل من أشكال المرض الالتهابي الذي يمكن أن يكون عدوانياً بشكل خاص.

- هل يمكن تطعيم الأطفال المصابين بالحساسية؟

نعم، يمكن تطعيم جميع الأطفال المصابين بالحساسية، ولكن يجب أن يظل المرضى الذين يعانون ردود فعل تحسسية سابقة تحت الملاحظة لمدة 60 دقيقة بعد التلقيح.

كما يجب على الأطفال المرضى الذين يعانون حساسية معروفة لمكونات اللقاح استشارة طبيب الحساسية الخاص بهم، بالإضافة إلى ضرورة حصول الأطفال على اللقاح في بيئة آمنة.

- هل التطعيم آمن وفعال في حالة مريض "السيلياك"؟

السيلياك أو الداء البطني هو مرض مناعي يصيب الأمعاء الدقيقة عند تناول بروتينات الجلوتين للمصابين به، ولا مشكلة من حصول الأطفال المصابين به على لقاحات كورونا.



- هل يمكن تطعيم طفل مصاب بالربو؟

نعم، يمكن أن يحصل الأطفال الذين يعانون الربو على لقاح "كوفيد-19".

- هل يحتاج الأطفال المصابون بأمراض مزمنة إلى التطعيم؟

يجب تطعيم جميع الأطفال المصابين بأمراض مزمنة لأنهم أكثر عرضة للوفاة ونقلهم للمستشفيات، وقد يحتاج بعض المرضى الذين يخضعون للعلاج بالأدوية المعدلة للمناعة إلى تغيير علاجهم أثناء التطعيم.

- هل يجب تناول الأطفال للباراسيتامول قبل التلقيح لمنع الآثار الجانبية الضارة؟

لم يتم دراسة تناول مضادات الالتهاب أو الباراسيتامول قبل التطعيم ضد فيروس كورونا، ويمكن أن يقلل من استجابة الجسم المناعية للقاح.

ويمكن بدلاً من تناول الباراسيتامول أو غيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، تناول الإيبوبروفين (دواء مضاد للالتهاب غير الاسترويدي) بعد التطعيم لإدارة أي آثار جانبية.

