زيادة قياسية بوفيات كورونا في تونس.. الأعلى منذ بدء الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، تسجيل 317 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي زيادة يومية قياسية منذ بدء الجائحة.

وارتفعت بذلك حصيلة وفيات كورونا إلى 18369 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 5624 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 563930 حالة.

كما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 457597، بعد تسجيل 3732 حالة شفاء جديدة.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أمر الجمعة، بتمديد حالة الطوارئ 6 أشهر أخرى، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ابتداءً من 24 يوليو/تموز الجاري حتى 19 يناير/كانون الثاني 2022.

يذكر أن تونس سجلت أكبر معدل للوفيات بسبب الوباء مقارنة بأي بلد أفريقي آخر، وواحد من أعلى معدلات الوفيات اليومية في العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت عدة دول أوروبية وعربية قد أرسلت مساعدات طبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى تونس في يوليو/تموز لمساعدتها على التصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا.