شكرا لقرائتكم ضيف ثقيل في برلمان إسبانيا.. قلب الدنيا وأرعب النواب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتوقع النواب الإسبانيون أن يستقبلوا ضيفاً ثقيلاً يقلب جلستهم رأساً على عقب، ويتسبب بحالة فوضى عارمة بين الحضور.

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فقد دخل فأر كبير القاعة، وظهر فجأة بين النواب المشاركين في جلسة داخل برلمان إقليم الأندلس الذي يتمتع بحكم ذاتي في جنوب إسبانيا.

وانتشر مقطع فيديو يظهر كيف هرع بعض النواب إلى الوقوف أعلى كراسي القاعة خوفا من الفأر، بينما سُمع صوت من بينهم يدعو إلى التزام الهدوء.

كما أدى ظهور الضيف الثقيل إلى توقف النواب عن الإدلاء بأصواتهم وهروب أغلبهم من مقاعدهم، ومقاطعة جلسة النواب وكذلك توقف وجيز لها إلى أن تمت السيطرة على الحيوان وعادت الأمور لمجاريها بعدها.

وقد دخل الفأر إلى القاعة في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت المشرعون على تعيين السياسية الاشتراكية سوزانا دياز في مجلس الشيوخ عن منطقة جنوب إسبانيا.

وبمجرد انتهاء الضجة وخروج الحيوان، عاد المشرعون إلى واجباتهم وتمت الموافقة على دور سوزانا في مجلس الشيوخ.