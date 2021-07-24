صحة ورشاقة

تعرف على أفضل نظام غذائى بعد التمارين.. البروتين مهم لبناء العضلات

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القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي بعد التمارين فى صالات اللياقة البدنية مهم للغاية فى الحفاظ وبناء شكل العضلات الخالية من الدهون، حيث إن تناول وجبة غذائية جيدة بعد التمرين مهم جدًا لمساعدة الجسم على الاستعداد لليوم التالي.

 

 

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ويمكن أن يساعد تناول كمية جيدة من البروتين بعد التمرين على تقوية جسمك، والتخلص من الوزن الزائد ومساعدة جسمك على استعادة قوته، وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالبروتين التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي بعد جلسة الصالة وفقا بموقع thehealthsite

الجبن

يعتبر الجبن القريش مصدرًا طبيعيًا ممتازًا لكل من بروتين مصل اللبن وبروتين الكازين، ويمكن أن يكون طعامًا رائعًا لتضمينه في وجبتك بعد التمرين.

البيض

البيض غني أيضًا بالبروتين، ما يساعد جسمك في استعادة العضلات بعد جلسات التمرين.

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الدجاج

من أفضل الوجبات بعد التمرين حساء الدجاج أو الدجاج المسلوق، فهو غذاء بروتيني مثالي لبناء العضلات ويمكنك تضمينه في نظامك الغذائي، والدجاج أيضًا مصدر ممتاز للبروتين الخالي من الدهون، يمكنك ببساطة تناول بعض الدجاج المشوي أو طهيه في الفرن. 

 

الكينوا

من أفضل الأطعمة الغذائية التي يمكنك تناولها للبقاء بصحة جيدة إضافة الكينوا إلى نظامك الغذائي بدلاً من الأرز المليء بالنشا، حيث تحتوي هذه الحبوب الكاملة المذهلة على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة الضرورية التي تفيد العضلات.

 

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بروتين الصويا

بروتين الصويا هو أحد البروتينات النباتية القليلة التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك بعد التمرين لاستعادة كل الطاقة للجلسة التالية وبناء بعض العضلات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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