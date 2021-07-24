شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق سهلة للتبريد السريع للتغلب على موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار الطقس الحار فى ضرب البلاد يوميا يجب الانتباه على كثير من الأشخاص من التعرض الطويل لأشعة الشمس والذى قد يسبب حروق الشمس والإرجهاد الحراري.

ووفقا لتقرير موقع "Express" البريطانى نصحت هيئات الصحة الناس بالابتعاد عن أشعة الشمس خلال الساعات الأكثر حرارة من 11 صباحًا إلى 3 مساءً أو المشاركة في التمارين الرياضية خلال هذه الأوقات من اليوم.

وفيما يلى طرق بسيطة للتبريد السريع فى موجة الحر وفيما يلى طرق بسيطة للتبريد السريع فى موجة الحر

١. حافظ على رطوبتك

شرب الكثير من الماء ضروري بغض النظر عما إذا كان الجو حارًا جدًا أم لا، تناول ٨ أكواب في اليوم لا يساعد فقط على تهدئتك بل سيساعدك على التركيز بشكل أفضل، تجنب الشاي أو القهوة، لأن الكافيين يسبب لك الجفاف.

٢. جمد زجاجة ماء ساخن

تمامًا كما تفعل في الشتاء، جرب استخدام زجاجة ماء ساخن وتحويلها إلى زجاجة ماء بارد، قم بتجميده بدلًا من ملئه بالماء المغلي، وضعه على قدميك.

فقدميك وكاحليك حساسان بشكل خاص للحرارة ، حيث يوجد بهما الكثير من نقاط النبض ، لذا فإن وضع كمادات بارده يؤدى إلى التهدئة في جميع أنحاء جسمك.

٣. إغلاق الستائر لتجنب دخول الشمس

إغلاق النوافذ والستائر العاتمة، يمكن أن يساعد في تقليل درجة الحرارة في منزلك، احتفظ بمروحة بالقرب منك لتعويض عدم وجود نسيم من النوافذ المغلقة.

افتح النوافذ مرة أخرى في وقت متأخر من المساء عندما تبرد درجة الحرارة للسماح للهواء البارد بالانتشار.

٤. وضع وعاء ثلج أمام المروحة

إحدى الحيل الفعالة للغاية لتبريد نفسك ومحيطك هي وضع وعاء من الثلج والماء أمام مروحة، ينجح هذا لأنه عندما يذوب الجليد ، يلتقط النسيم القادم من المروحة الهواء البارد القادم من سطح الجليد، قد لا تكون فعالة مثل تكييف الهواء ، لكنها تعمل بشكل جيد بما يكفي لدرء أسوأ درجات الحرارة في الطقس.