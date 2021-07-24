شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لخفض الوزن وإتمام الريجيم بنجاح.. تناول الطعام بمواعيد محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الطرق السهلة لمساعدتك على إتمام الريجيم وإنقاص الوزن، نستعرضها خلال السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1 - اضبط مواعيد الوجبات

لا بد من ضبط مواعيد الوجبات، بمعنى أن تكون وجباتك كلها في ميعاد محدد، فلا تأكل الطعام بشكل عشوائى على مدار اليوم، اجعل وجبة الإفطار في موعد ثابت وكذا وجبتى الغداء والعشاء.

2 - حرق الدهون

هناك نوعان من الدهون، هما الدهون البنية والدهون البيضاء، الدهون البنية دورها توليد الحرارة استجابة للبرد، أما الدهون البيضاء فهى التى ينبغى مقاومتها بمشروبات وأطعمة مثل الزنجبيل المجفف ، و الشاي الأخضر، وغيرهما من المشروبات التي يمكنها مقاومة الدهون.

3 - تناول مثبطات الشهية الطبيعية

هل تعلم أن بذور الشيا وبذور الكتان مثبطان طبيعيان للشهية موجودان في خزانة مطبخنا، كما أن تناول بذور الكتان يوميًا يمكن أن يساعدك على إنقاص وتقليل الوزن، وتظهر الأبحاث أن كلاً من بذور الشيا وبذور الكتان يقمعان الشهية ويقللان من آلام الجوع.

4 - خذ 20 دقيقة لإنهاء وجبتك

عندما نأكل يتم إفراز هرمونات من الأمعاء إلى مجرى الدم، إذا كنت تأكل بسرعة وتنتهي من تناول وجباتك في 10 دقائق، فإن عقلك لن يرسل إشارة بأنك ممتلئ وستشعر بالجوع مرة أخرى، بعد فترة وجيزة.

5 - اشرب الماء بهذه الطريقة المثالية

شرب كوبين من الماء قبل وجبتك مباشرة يمكن أن يقلل من تناولك للطعام بنسبة 20٪.