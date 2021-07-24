فرنسا تسلم تونس نصف مليون جرعة من اللقاحات

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

سلمت فرنسا تونس امس الجمعة نصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمساعدتها في تسريع حملة التطعيم المتعثرة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.



وأعلنت الرئاسة التونسية عن استلام شحنة اللقاحات بإشراف الرئيس قيس سعيد وفي حضور جون باتيست لوموان، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وتضاف هذه الشحنة إلى شحنة سابقة تضمنت 300 ألف جرعة، بالإضافة إلى شحنة بـ324 ألف جرعة منحتها باريس لتونس عبر مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية، ليصبح اجمالي اللقاحات الممنوحة من فرنسا أكثر من مليون و100 ألف جرعة.

وتلقت تونس مئات الآلاف من الجرعات عبر المساعدات الدولية مع وعود أيضاً بإمدادات أخرى لا سيما مليون جرعة من السعودية.

وستمكن هذه الإمدادات مع الشراءات المباشرة للدولة السلطات الصحية بتوسيع حملة التطعيم ضد كورونا وتوسيعها لدى أغلب الفئات العمرية والقطاعات العمالية بما يتيح منع تفشي المزيد من العدوى التي أصابت أعداد قياسية من المرضى وتسببت في وفيات يومية فاقت في المتوسط 150 خلال الأسبوع الأخير.

كما استلمت تونس إمدادات إضافية عاجلة من الأكسيجين لسد النقص في المخزون الوطني والذي تسبب في اضطراب في عملية التزود في المستشفيات.

والخميس وصلت شحنات من الأكسجين عبر باخرة عسكرية فرنسية وطائرة عسكرية من الكويت.