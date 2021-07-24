شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتبحث عن إنقاص الوزن.. تعرف على مصادر الكربوهيدرات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكربوهيدرات هي أول شيء نتخلص منه من نظامنا الغذائي عندما نبدأ رحلة إنقاص الوزن، وهناك أنواع من الريجيم مثل حمية الكيتو التى تقوم على الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات من أجل فقدان الوزن، ولكن تناول الكربوهيدرات باعتدال مفيد للجسم، حيث يحتاج جسمنا إلى الكربوهيدرات لأداء أي نشاط بدني.

يعد اتباع نظام غذائي متوازن مع كمية معتدلة من الكربوهيدرات الصحية أمرًا مهمًا للحفاظ على وزن الجسم وتلبية الاحتياجات الغذائية له، وهناك بعض خيارات الكربوهيدرات الصحية التي يجب أن يتناولها الشخص في نظامه الغذائي اليومي عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يجب أن تتناول الكربوهيدرات؟

الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فهى تساعد في الأداء الصحي للدماغ والكلى والعضلات والحفاظ على الصحة العامة، عندما تحرم جسمك من الكربوهيدرات فقد تعاني من الصداع والتعب والضعف.

فيما يلى.. 5 خيارات للكربوهيدرات الصحية يجب تضمينها فى نظامك الغذائى: 1- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات والألياف والمعادن والفيتامينات، وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مما يحمي جسمك من الأمراض المزمنة، بصرف النظر عن توفير الطاقة لجسمك، فإنه يعزز أيضًا الصحة الجيدة ووظائف الدماغ والجهاز المناعي.



بطاطا

2- الخضراوات

الخضراوات غنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف، ويساعد تناول الخضار في نظامك الغذائي اليومي على تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخضار تمنع تلف خلايا الجسم وتحارب الشيخوخة والأمراض.



منتجات الالبان

3- منتجات الألبان

منتجات الألبان المشتقة من الحليب غنية بالكربوهيدرات الصحية، تحتوي أيضًا على اللاكتوز وهو السكر الطبيعي الموجود في منتجات الألبان وهى رائعة لبناء العضلات وتوفير الطاقة.



الفواكه

4- الفواكه

الفواكه مثل البطيخ والفراولة والشمام غنية بالكربوهيدرات الصحية، وتحتوي أيضًا على سكر طبيعي إلى جانب كونها غنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك، لذلك فإن الفواكه هي الخيار الأكثر صحة للكربوهيدرات التي يجب على الشخص إدراجها في نظامه الغذائي اليومي، بغض النظر عن حقيقة ما إذا كانت تساعد فى إنقاص الوزن، كما أنها تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

5- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشعير والأرز البني مصادر للكربوهيدرات المعقدة، يجب أن يشتمل النظام الغذائي المتوازن على الحبوب الكاملة لأنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتساعدك على تحقيق وزن صحي.