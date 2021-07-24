شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة 10 سنوات بالطاعون بولاية كولورادو الأمريكية بسبب "البراغيث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بسبب الطاعون في ولاية كولورادو الأمريكية، وتحدث حالات الطاعون أحيانًا في الولايات المتحدة لكن هذه الفتاة كانت واحدة من أولى الحالات المميتة منذ عام 2015 حيث ينتقل المرض عادة عن طريق لدغة البراغيث ويمكن علاجه بالمضادات الحيوية.

ووفقا لتقرير لموقع insider ، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بالطاعون وتوفيت في كولورادو وكانت وفاتها هي الأولى في الولاية التي تُنسب إلى الطاعون منذ ست سنوات، على الرغم من أنه غالبًا ما يُنظر إلى الطاعون على أنه مرض من أمراض الماضي، إلا أن الحالات المتفرقة لا تزال تظهر في المناطق الريفية بغرب الولايات المتحدة.



وفاه طفله بالطاعون

وكانت آخر مرة مات فيها شخص بسبب الطاعون في الولايات المتحدة كانت الصيف الماضي في نيو مكسيكو أحدث وفيات الطاعون التي سجلتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حدثت في عام 2015 ، عندما توفي أربعة أشخاص وأثبت 16 أنهم مصابون بالطاعون.

حدثت الوفاة الأخيرة في مقاطعة لا بلاتا، حيث أكدت الاختبارات المعملية وجود طاعون في البراغيث، عادة ما يتعرض البشر الذين يصابون به عن طريق لدغات البراغيث، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف أصيبت الفتاة، وحددت وزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو أيضًا الطاعون في مقاطعات هورفانو وآدامز وسان ميجيل وإل باسو وبولدر.

وقالت جينيفر هاوس نائبة أخصائي علم الأوبئة بالولاية في بيان: "في كولورادو نتوقع أن يكون اختبار البراغيث إيجابيًا للطاعون خلال أشهر الصيف يمكن أن تساعد التوعية والاحتياطات في منع المرض لدى الناس".

وفقًا للصحة العامة في دنفر يمكن علاج الطاعون بسهولة نسبيًا بالمضادات الحيوية إذا تم اكتشافه في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض بعد هذه النقطة، يمكن أن تبدأ العدوى في التسبب في مرض خطير أو الوفاة، وحث المسئولين السكان على البحث عن أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وطلب المساعدة الطبية إذا اعتقدوا أنهم قد يكونون مصابين بالطاعون.