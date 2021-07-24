مشروب يخلصك من الوزن الزائد بعد العيد

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون التي اكتسبتها أثناء العيد، فقد يكون أمراً سهلاً وبسيطاً؛ إذ لحسن الحظ، هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك اتخاذها لزيادة حرق الدهون بسرعة وسهولة. فيما يأتي، تقدم لك "الجميلة" مشروبات تخسيس سحرية ورائعة لحرق الدهون بسرعة وتعزيز فقدان الوزن.

مشروب يخلصك من الوزن الزائد بسرعة

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مشروب الشاي الأخضر والقرفة

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يساعدكِ هذا المشروب على حرق الدهون العنيدة بشكل أسرع، ومحاربة الكرش لقوام أنثوي أكثر رشاقة قبل العيد؛ بفضل غناه بالشاي الأخضر؛ الذي يحارب مضادات الأكسدة، ويساعد على حرق الدهون، والقرفة التي تعتبر من أفضل الأعشاب التي تساعد على حرق الدهون العنيدة وتخليصك من الكوليسترول.. أما الشمر والروزماري، فكلاهما يساعد على حرق المزيد من الطاقة وتسريع حرق الدهون.

المكوّنات:

ملعقة من الشمر.

ملعقة من الروزماري.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الشاي الأخضر.

ثلاث ملاعق من عشبة الهندباء.

ليمونة مقطعة شرائح.

طريقة تحضير المشروب:

في وعاء به كوب من الماء، قومي بغلي كل المكونات على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم اتركيها جانباً لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 60 دقيقة، وتصفيته، وتناولي كوباً منه صباحاً على الريق، وآخر قبل تناول وجبة الغداء.

مشروب الزنجبيل وقشر الرمان

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يُعزز هذا المشروب جهاز مناعتك ويُنظم مستوى السكّر في دمك، ويُساعد جسمك على التخلص من السموم الضارة. وبالتالي، التخلص من الكرش وحرق الدهون المتراكمة:

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من قشر الرمان.

نصف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع.

ثلاثة أكواب من الماء.

طريقة تحضير المشروب:

إغلي في وعاء على النار المُكوِّنات كافة، من ثم ضعي النقيع جانباً وحين يبرد صفيه واشربي منه ثلاثة أكواب يومياً من دون إضافة أي كمية من السكر إليه.

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