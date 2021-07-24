بيروت - نادين محمد - إذا كنت تتطلعين إلى تكبير مؤخرتك، فإنّ إجراء بعض التعديلات على نظامك الغذائي هو الخطوة الأولى. يجب أن تركزي على تنمية عضلات المؤخرة، وهي العضلات التي تتكون منها الأرداف. ويُعد البروتين الغذائي مهماً لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها خاصة بعد التمرين. فيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، 12 نوعاً من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحصول على مؤخرة كبيرة.

بروتين للنساء لتكبير المؤخرة وشد عضلاتها

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تناول البروتين أمراً ضرورياً لبناء العضلات من أجل تكبير المؤخرة. ويُعد الجمع بين التمارين المنتظمة ونظام غذائي صحي مليء بالأطعمة التي تزيد من حجم المؤخرة أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية للمساعدة في تحقيق أقصى قدر من النتائج. وقد تزيد بعض الأطعمة من نمو عضلات المؤخرة وقوتها، ومن أبرزها:

1.سمك السلمون: يُعتبر السلمون مصدراً رائعاً للبروتين، وغني أيضاً بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي توفر العديد من الفوائد الصحية. تشير بعض الأبحاث إلى أنّ دهون أوميغا 3 تقلل الالتهاب، مما قد يسرع من نمو عضلات المؤخرة وزيادة حجمها وقوتها.

2. بذور الكتان: لا تحتوي بذور الكتان على كمية جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية لكل وجبة فحسب، بل تحتوي أيضاً على كميات عالية من فيتامينات المغنيسيوم والفوسفور وفيتامين ب. علاوة على ذلك، تعد إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي طريقة رائعة لزيادة كمية البروتين التي تتناولينها.

3. البيض: البيض ذو قيمة غذائية عالية، ويوفر الكثير من السيلينيوم وفيتامين ب 12 والريبوفلافين والفوسفور. ويمكن أن تساعد فيتامينات ب الموجودة في البيض جسمك على إنتاج الطاقة من نظامك الغذائي. توفر كل بيضة متوسطة أيضاً حوالي 6 جرام من البروتين، مما يجعل هذا الطعام إضافة ممتازة لنظام غذائي عالي البروتين. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن الليوسين، وهو حمض أميني شائع في البيض، يحفز العضلات ويقلل من تكسير البروتين العضلي، مما قد يكون مفيداً بشكل خاص لتعزيز حجم مؤخرتك.

4. البقوليات: البقوليات هي عائلة من النباتات التي تشمل الفول والعدس والبازلاء والفول السوداني. فهي تحتوي بشكل عام على نسبة عالية من البروتين، والتي يمكن أن تعزز نمو عضلات المؤخرة. تعتبر البقوليات أيضاً مصدراً جيداً للمغذيات الدقيقة مثل المغنيسيوم، الذي يشارك في إنتاج الطاقة.

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5. الأرز البني: يوفر الأرز البني التوازن المثالي للكربوهيدرات المعقدة والبروتين، مع أكثر من 5 جرامات من البروتين لكل كوب مطبوخ. علاوة على ذلك، يُعد مسحوق البروتين المصنوع من هذه الحبوب خياراً رائعاً لمن يحتاجون إلى زيادة البروتين.

6. مخفوق البروتين: تُعتبر مخفوقات البروتين خياراً رائعاً لتناول وجبة خفيفة صحية عن طريق مزجها بالحليب والفواكه والخضروات لتكبير المؤخرة.

7. الأفوكادو: بالإضافة إلى إمداد هذه الفاكهة اللذيذة بالدهون الصحية والبروتين والألياف، فهي غنية بفيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين B6 والمغنيسيوم. يحتوي الأفوكادو أيضاً على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين والكريبتوكسانثين.

8. الحليب: يحتوي هذا المشروب على بروتينات بطيئة وسريعة الهضم تزود عضلاتك بتدفق مستمر من الأحماض الأمينية.

9. بذور اليقطين: بذور اليقطين هي خيار وجبة خفيفة لذيذة ومغذية. وتوفر البروتين، جنباً إلى جنب مع مجموعة من الدهون الصحية والألياف والمنغنيز والحديد والفوسفور.

10. الزبادي اليوناني: مثل منتجات الألبان الأخرى، يوفر الزبادي اليوناني بروتيناً بطيئاً وسريع الهضم، مما يساعد على نمو وتكبير عضلات المؤخرة.

11. زبدة البندق: تحتوي زبدة المكسرات مثل الكاجو واللوز وزبدة الفول السوداني على جرعة دسمة من الدهون الصحية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين E والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم. تشير بعض الدراسات إلى أن إضافة المكسرات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعزز بناء عضلات المؤخرة.

12. صدر دجاج: صدر الدجاج غني بالبروتين عالي الجودة، كما أنَّ الدجاج غني بفيتامينات ب، مثل النياسين والفيتامينات ب 6 وب 12.

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