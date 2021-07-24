تعرف على آخر تطوروات فيروس كورونا حول العالم

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، في ظل تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليوناً و70 ألفاً و868 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و160 ألفاً و342 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليوناً و157 ألفاً و877 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ذكر بيان حكومي أن الهند سجلت، السبت، 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19 و546 وفاة جراء هذا المرض خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 420016.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و754511 بعد تسجيل 1919إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91520 بعد تسجيل 28 وفاة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة نزولاً من 48 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 13 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 12 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 نزولاً من 35 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92497 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 16421إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و328 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و726160 والوفيات إلى 237954.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.