آيسلندا تعيد فرض القيود المرتبطة بالحد من الجائحة بعد ارتفاع الإصابات

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أعلنت آيسلندا، وهي واحدة من أوائل دول العالم التي رفعت جميع قيود الحد من كوفيد عن السياح المحصنين، الجمعة عن تدابير جديدة في أعقاب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.



في نهاية حزيران/يونيو رفعت آيسلندا قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وتلك المتعلقة بالتجمعات العامة وساعات عمل الحانات والمطاعم، والتي كانت قد فرضتها في مارس العام الماضي.

واعتبارا من منتصف ليل الأحد حتى 13 أغسطس، ستمنع التجمعات العامة لأكثر من 200 شخصا، وسيعاد فرض قواعد التباعد الاجتماعي المحددة بمسافة متر وسيتعين على الحانات والمطاعم الإغلاق في الساعة 11,00 مساء.

ويُسمح لأحواض السباحة والمرافق الرياضية المغلقة أن تعمل بنسبة 75 بالمئة من طاقتها، وسيكون وضع الكمامات في الداخل إلزاميا.

ورغم أن أكثر من 85 بالمئة من السكان ممن هم فوق 16 عاما تلقوا جرعتين من اللقاح، شهدت آيسلندا طفرة في الإصابات وصلت إلى 355 حالة منذ 12 يوليو.

ونسبت غالبية الإصابات للمتحورة دلتا التي رصدت أولا في الهند.

وستعيد آيسلندا فرض القيود على حدودها مع شرط إبراز اختبار "بي سي آر" سلبيا أجري قبل أقل من 72 ساعة للمسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح.