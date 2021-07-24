صحة ورشاقة

عقار جديد للسكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعياً.. إليك التفاصيل

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد للسكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعياً.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أعلنت شركة أسترا زينيكا  الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على استخدام عقار بايدوريون الذي تنتجه للمرضى بدءا من سن العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم جنبا إلى جنب مع حمية غذائية وممارسة .

 

ويعطى هذا العقار عن طريق الحقن مرة أسبوعيا لمرضى السكري من النوع الثاني في المرحلة العمرية بين عشرة أعوام و18 عاما.

 

والنوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعا من المرض حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا