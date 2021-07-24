عقار جديد للسكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعياً.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أعلنت شركة أسترا زينيكا الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على استخدام عقار بايدوريون الذي تنتجه للمرضى بدءا من سن العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم جنبا إلى جنب مع حمية غذائية وممارسة الرياضة.



ويعطى هذا العقار عن طريق الحقن مرة أسبوعيا لمرضى السكري من النوع الثاني في المرحلة العمرية بين عشرة أعوام و18 عاما.

والنوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعا من المرض حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.