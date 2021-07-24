خبير فرنسي: العودة للحياة الطبيعية بعد كوفيد19 قد تكون في 2023

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس كورونا قد لا تحدث حتى عام 2022 أو ربما حتى 2023.



وأضاف ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة، لتلفزيون (بي.إف.إم) امس الجمعة أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية أغسطس.

وكان ديلفريسي قال أمس الخميس إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.