الكويت تسجل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية امس تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 389آلف و868حالة في حين تم تسجيل 9حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 2264.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 316 حالة .

وأضاف السند إنه تم تسجيل 1233 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 372358 حالة.