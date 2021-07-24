الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية 12-17 عاماً

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

وافقت الوكالة الأوروبية للادوية الجمعة على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد لمن تراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما، ليصبح اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الاوروبي ال27.



ويتم إعطاء لقاح سبايكفاكس (موديرنا) للفئة العمرية بين 12 و17 عاما على غرار من تبلغ اعمارهم 18 عاما وما فوق، اي على جرعتين في القسم الاعلى من الذراع تفصل بينهما أربعة أسابيع.

وقالت الوكالة في بيان إن "لجنة الادوية للاستخدام البشري في وكالة الادوية الأوروبية اوصت بأن يشمل استعمال لقاح سبايكفاكس المضاد لكوفيد-19 (موديرنا) الاطفال بين عامي 12 و17 عاما".

وتم درس تأثيرات سبايكفاكس الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية في دراسة شملت 3732 طفلا تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وأظهرت الدراسة أن فاعلية اللقاح لدى الفئة العمرية المذكورة مشابهة لفاعليته لدى الاكبر سنا ممن تراوح اعمارهم بين 18 و25 عاما.

وخلصت الوكالة الاوروبية الى أن "هذه النتائج اتاحت للجنة الادوية للاستخدام البشري الاستنتاج أن فاعلية سبايكفاكس لدى الفئة العمرية 12-17 عاما مشابهة لتلك التي رصدت لدى البالغين".

وسبق أن اجازت الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الاوروبي ال27 استخدام لقاح فايزر-بايونتيك لمن يبلغون 12 عاما وما فوق.

ويصاب المراهقون عادة باشكال لكوفيد-19 أقل خطورة من تلك التي ترصد لدى الاكبر سنا، لكنهم ليسوا في منأى من تلقي العدوى ويساهمون في انتقال الفيروس بين السكان، من هنا ضرورة اكتسابهم المناعة للمساهمة في وقف انتشار الوباء، بحسب الخبراء.

واعلنت المفوضية الاوروبية الخميس أن نصف البالغين في أوروبا، اي نحو مئتي مليون شخص، باتوا ملقحين ضد كوفيد-19.