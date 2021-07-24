شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. خيارات للتعامل مع انخفاض الخصوبة فى حالة تناقص احتياطى المبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر صحة المرأة لأسباب متنوعة، ومن الحالات الطبية المثيرة للقلق هي تقلص احتياطي المبيض (DOR) المعروف بتأثيره على النساء من جميع الأعمار، وتشير إحدى الدراسات إلى أن 10% من النساء يعانين من هذه المشكلة، وفقا لتقرير موقع "womenshealthmag".

عندما نتحدث عن "احتياطي المبيض" فهذا يعني انخفاض عدد البويضات أو جودة البويضات، وفى هذه الحالة ما يحدث هو تناقص احتياطى المبيض، مما يعنى أن عدده وجودته لا يتناسبان مع عمر المرأة أو أنه ذو نوعية رديئة.

وتولد كل مرأة بكامل البويضات التى تتضاءل مع تقدم العمر، عادة بحلول سن الخامسة والثلاثين، تبدأ أعداد البويضات في النضوب ببطء عند المرأة، على هذا النحو، لا توجد فكرة واضحة عن مستوى انخفاض البويضات لأولئك الذين يعانون من تناقص.

يمكن أن تكون هناك أسباب متنوعة وراء النساء اللواتي يعانين من انخفاض مخزون المبيض، في حين أن العمر هو السبب الطبيعي وراء تناقص مخزون البويضات، إلا أن الأسباب الأخرى تشمل الانتباذ البطاني الرحمي وجراحة المبيض وعلاج السرطان مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي وأمراض البوق وعدوى الحوض والنكاف والتدخين وأي عيوب وراثية.

أحد العلاجات الشائعة الاستخدام هو إعطاء المكملات الغذائية، مثل DHEA وCoenzyme Q 10 الذى يزيد من الخصوبة، إذا كنت تعانين من مشكلة في الحمل فقد يُطلب منك إجراء اختبار هرمون AMH- Antimullerain من قبل طبيب أمراض النساء، وهذا فحص دم يعطي بعض التقدير عن صحة المبيض.

في بعض الأحيان قد لا يساعدك العلاج في زيادة خصوبتك، في هذه الحالة من الضروري النظر في الخيارات الأخرى:

يُطلب من النساء الآن تجميد البيض ولكن فقط إذا تم تشخيصهن في الوقت المناسب.

التبويض المفرط هو طريقة أخرى لبدء التبويض، يتم ذلك عن طريق استخدام الهرمونات القابلة للحقن والتي بدورها تساعد المرأة على بدء التبويض، يمكن تجميد البويضات المبيضة لاستخدامها لاحقًا للحمل عن طريق علاج أطفال الأنابيب.