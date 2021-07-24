شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت شخص نباتى.. كيف تكافح نقص المغذيات مع هذا النظام الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن للنظام الغذائى النباتى العديد من الفوائد الصحية الجيدة، إلا أنه قد يسبب نقصا فى المغذيات التى يحتاجها الجسم، حيث يمكن أن يكون نظامًا غذائيًا ناقصًا إذا لم يكن مصدر طعامك جيدًا، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بسبب نقص التغذية ويبطل كل فوائده، وفقًا لما ذكره التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك على مكافحة النقص الغذائي عند اتباع النظام النباتي. قم بتضمين الأطعمة والمكملات الغنية بفيتامين B12

يمكن أن يجعلك نقص فيتامين ب 12 فريسة لفقر الدم أو المشاكل المتعلقة بالذاكرة، ومن ثم حاول زيادة كمية فيتامين ب 12، وتأكد من إضافة مصادر غنية بالفيتامينات المتعددة مثل الحديد والمغنيسيوم والألياف المتوفرة فى فول الصويا وحليب الصويا أو اللوز والفطر والأفوكادو لدرء نقص الفيتامينات.

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد هو العنصر الأكثر حيوية لإنتاج الدم والمكون الرئيسي للهيموجلوبين، وهو ليس ضروريًا للدم فحسب، بل أيضًا لنشاط الجهاز التنفسي، واستقلاب الطاقة، وتخليق الكولاجين والناقلات العصبية، لذلك فإن تناول كميات كبيرة من الفاصوليا والخضراوات لأنها مصدر كبير للحديد والفولات والمغنيسيوم والبوتاسيوم، حاول أيضًا مزجها مع فواكه أو خضراوات الستريك من أجل تسهيل عملية امتصاص الحديد.

قم بتضمين المكسرات والبذور الأساسية في وجباتك

عندما يتخلص جسمك من العناصر السامة الضارة، يمكنه العمل تلقائيًا والاستجابة بشكل أفضل، ويمكن أن يساعدك تناول البذور بشكل روتيني في التغلب على التعب غير المرغوب فيه وفقدان الطاقة، تحتوي البذور مثل الشيا والكتان وعباد الشمس والبطيخ واليقطين على كمية جيدة من الدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات والألياف والدهون المتعددة غير المشبعة (أحماض أوميجا 3 الدهنية) التي تساعد في عملية التمثيل الغذائى للجسم وكذلك تكافح بعض نقص المغذيات.

الخضراوات الورقية الخضراء

تعد الخضراوات الورقية مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف الغذائية وفيتامين أ وسى وك والكاروتينات وحمض الفوليك والمنجنيز، لذلك لتفادى نقص المغذيات، قم بزيادة تناول السبانخ أو اللفت أو البروكلي وما إلى ذلك، للحفاظ على صحة عظامك ومناعتك قوية.