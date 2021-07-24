شكرا لقرائتكم خبر عن دايت mind .. حمية الدماغ تخفض الوزن وتحميك من الزهايمر وتقوى ذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دايت مايند أو حمية الدماغ هى أحد الأنظمة الغذائية المتبعة مؤخرا لخسارة الوزن الزائد وحرق السعرات الحرارية، لكنها لا تقتصر على ذلك بحسب، إذ لديها القدرة أيضًا على تحسين صحة الدماغ وتقوية الإدراك من خلال تناول أطعمة معروفة بقيمتها الغذائية فى صحة الدماغ التى تعرف أيضا بالنظام الغذائي الذهني.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن دايت مايند أو حمية الدماغ تعتمد على نظام غذائي محدد غنى بمضادات الأكسدة التى تحافظ على صحة الخلايا والدماغ وتقى من أمراض الخرف والزهايمر وتعمل على تعزيز صحة الذاكرة والمعرفة.

ومن بين الأطعمة التى يعتمد عليها دايت مايند، مايلى :





1.الأسماك والمأكولات البحرية

لأنها مصدر غني بأحماض أوميجا 3 التى تعد أهم المكملات التى تعزز صحة الدماغ وتحمى من أمراض الزهايمر بجانب أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين الذى يمنحك الشعور بالشبع.

2.التوت

يعد من أهم الوجبات الخفيفة فى هذا النظام ويعمل على تعزيز الخلايا الدماغية ويحسن تدفق الدم إليها بجانب أنه من الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية.

3.الخضراوات

لابد من تناول كميات كبيرة منها أسبوعيا خاصة الخس والسبانخ، لأنهما مصدر جيد للألياف وفيتامين ه وحمض الفوليك لذا تعزز خلايا الأعصاب وتحميها من التلف مع تقدم العمر.





4.المكسرات من بين الوجبات الخفيفة التى لابد من تناولها لأنها مصدر جيد و غنية بالدهون الجيدة والفيتامينات التى تحافظ على كفاءة الجهاز العصبي.





5.زيت الزيتون

يحمل فوائد صحية عديدة ويحتوي على دهون جيدة لصحة الدماغ، بجانب أنه يمد جسمك بالطاقة وسعراته الحرارية منخفضة .

وأكد الخبراء على أهمية حمية مايند خاصة فى ظل تقدم العمر، لأنها تعالج التهابات الدماغ وبالتالى تحمى من ألزهايمر والتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة والخرف، كما أنها تحمى من مرض السكرى، وتساعدك فى خسارة الوزن بشكل ملحوظ.