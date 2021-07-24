شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التين الشوكى.. يعزز المناعة ويحميك من أمراض القلب وهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التين الشوكى من الفواكة الصيفية التى يعشقها الكثيرون، لأنها تملك مذاقا مختلفا يجعلها تتربع على عرش الفواكه خلال فصل الصيف، بجانب ذلك فإنه يحتوى على عناصر غذائية هامة مثل الألياف والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، كما أنه مصدر جيد لحمض الفوليك وفيتامين أ.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن أهم فوائد التين الشوكى على جسمك ما يلى:

1- تعزيز المناعة

يسهم تناول التين الشوكى فى تقوية جهازك المناعى لدرء العدوى الفيروسية والأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين سى وفيتامين ه وكلاهما يساعدان فى تعزيز مناعتك، وطرد السموم من الجسم.

2- الحفاظ على صحة القلب

يحتوى التين الشوكى على البوتاسيوم والألياف الاى تعمل على تحسين تدفق الدم داخل الأوعية الدموية وبالتالي تحمى من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويحسن البوتاسيوم مستويات ضغط الدم.

3- خسارة الوزن

برغم من مذاقه المميز الا أنه من الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية حيت تحتوى الواحدة منه على 41 سعرة حرارية، وبالتالى فإن تناوله يمد جسمك بالفيتامينات والمعادن الهامة دون زيادة وزنك، كما أنه يعزز من عملية الأيض وبالتالى يسهم فى حرق الدهون.

4- الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

نظرا لأنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة التى تعمل على تطهير القولون والوقاية من الإمساك وأمراض المعدة مثل قرحة المعدة، كما يحمى من سرطان القولون.

5- الوقاية من هشاشة العظام

لأنه غني بمركبات خامة مضادة للالتهابات بجانب احتوائه على الكالسيوم، وكل منهما يخفض فرص الإصابة بهشاشة العظام ويساعد على تقوية العظام والأسنان مع تقدم العمر.