شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث سرطان المبيض وما أبرز أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقب سرطان المبيض وهو أحد أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا بين النساء باسم "السرطان الصامت "، الذى يحدث نتيجة نمو خلايا غير طبيعية داخل إحدى المبيضين أو كلاهما، وقد أطلق عليه هذا الاسم لأنه عادة ما يتم اكتشاف غالبية الحالات فى مرحلة متأخرة، نظرًا لأن الأعراض تبدأ فى الظهور خلال فترة تتراوح مابين 6 إلى 12 شهرا.

ونتناول خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المرض الصامت بين النساء، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.





لماذا تحدث الإصابة بسرطان المبيض؟تعد مشكلات الخصوبة وعدم القدرة على الإنجاب أحد العوامل الرئيسية لظهور أورام بمنطقة المبيض، وقد يكون المرض ناتج عن تناول العلاج الهرموني الذى تلجأ إليه النساء لمعالجة أعراض مرحلة سن اليأس.





ما علاقة سرطان المبيض بالعوامل الوراثية؟كشفت دراسات سابقة أن وجود تاريخ عائلى بالإصابة بهذا المرض بين أفراد العائلة قد يكون سببا فى احتمالية الإصابة به بنسبة تصل إلى 20%.

ما أبرز أعراض الإصابة بالسرطان الصامت؟تتعدد الأعراض لكن أهمها الشعور بانتفاخ بالبطن بشكل مستمر، والغازات وحدوث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والامساك.





هل هناك علاقة بين دورات الطمث والإصابة بالمرض؟توصلت دراسات إلى أن النساء اللاتي ظهرت عليهن دورات الحيض فى مرحلة عمرية مبكرة اى قبل 12 عاما، يصبحن أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.





ماهو علاج سرطان المبيض؟قد يلجأ الأطباء إلى الجراحة لاستئصال الورم قبل انتشاره إلى بقية أجزاء الجسم، أو يتم استخدام العلاج الكيميائي لاستهداف الأورام السرطانية، حيث تكمن مخاطره فى قدرته على الانتشار فى كافة أنحاء الجسم.