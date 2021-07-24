شكرا لقرائتكم خبر سار عن ياسمين عبدالعزيز.. شقيقها يؤكد: خروجها قريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خبر سار، كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، جديدا عن تطورات وضعها الصحي، مؤكداً أن خروجها من المستشفى بات قريبا.

وقال وائل عبدالعزيز من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة،: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين، ودعاهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت".

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كما تابع: "حقيقي حب كبير لبنتي وأختي ياسمين، الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب".

وكان شقيق الفنانة المصرية قد أعلن أن شقيقته غادرت العناية المركزة بعد التحسن الحادث في حالتها الصحية، وهو ما سبق أن أكدته الفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، مشيرة إلى أن الحالة تتحسن وأنها ليست في غيبوبة.

تشخيص نادر الحدوث

من جانبه، خرج الطبيب المصري ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد بمنشور يكشف كافة تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، وقال أن النجمة خضعت لإزالة كيس به تجمع دموي كبير من على كل مبيض، بحيث احتوى كل كيس على ما يقل قليلا عن نصف لتر من الدم.

وأوضح أن ما حدث بعدها هو أن المريضة عانت من انتفاخ بالبطن وتمدد في القولون تم تشخيصه باحتمال حدوث ثقب في القولون ناتج عن التصاقات المبيض بالقولون أو انسداد بالقولون.

ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

وبعدها أجريت أشعة مقطعية بالصبغة على الأمعاء وأثبتت أنه لم يكن هناك أية إصابات جراحية بالأمعاء، معتبرا أن التشخيص كان نادر الحدوث، ومع ذلك أدخلت المريضة للاستكشاف قبل أن تتفاقم الحالة، وتم التعامل معها جراحيا بكفاءة، وظلت في العناية المركزة تحت تأثير المهدئات ومضادات الألم.

من جانبه أكد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استقرار حالة زوجته الصحية، وأنها تشهد تحسنا"، معربا عن استيائه إزاء ما تردد عن الحالة الصحية لزوجته.