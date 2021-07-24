شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنقذك مكملات زيت السمك من مشاكل تساقط الشعر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر من أكثر المشكلات المزعجة التي تحدث للعديد من الفتيات في مختلف الفئات العمرية، والتي ترجع لعدة أسباب جسدية وأخرى نفسية أيضا، وقد تلعب الشيخوخة دورا في تساقط بصيلات الشعر التي تضعف مع تقدم العمر، لكن عند حدوث ذلك في سن مبكر، فإن هذا قد يرجع لعدة عوامل وراثية وجينية، أو قد تكون نتيجة للاستخدام المفرط في المنتجات الصناعية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن زيت السمك عبارة عن دهون يتم استخراجها من أنسجة الأسماك الزيتية مثل أسماك التونة والماكريل والسلمون، ويسهم هذا الزيت في علاج تساقط الشعر وتحفز البصيلات على النمو.

يحتوى زيت السمك على العديد من أحماض أوميجا 3 التي تدعم نمو الشعر، ويتواجد زيت السمك في العديد من المنتجات فقد يكون على شكل كبسولة وأقراص دوائية، أو قد يتواجد في بعض أنواع الأسماك فقط مثل السردين والسلمون والأنشوجة.

تحتوى أحماض أوميجا3 الموجودة في زيت السمك على دهون صحية يمكن أن تجعل الشعر أقوى وأكثر لمعانًا، حيث تحل أوميجا 3 محل الزيت وتساعد في التخفيف من مشاكل الشعر وخاصة تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر.

كما توفر أوميجا 3 أيضًا الأحماض الدهنية الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على بصيلات الشعر، حيث تعمل على تقوية البصيلة والحفاظ على نمو الشعر بشكل طبيعي، لذا فعندما يفتقر الجسم إلى الأحماض الدهنية ، تتأثر بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تساقط الشعر بسهولة.

وحدد التقرير الجرعة اللازمة من زيت السمك، فإذا كنت تناول كبسولة يمكنك تناولها مرتين أو ثلاث مرات يوميًا، حيث يجب أن تستهلك حوالي 1،6 جرام من زيت السمك يوميًا .

وإذا كنت تريد الحصول على زيت السمك من الأطعمة فلابد من اتباع نظام غذائى يتيح لك تناول وجبة من الأسماك أسبوعيا .