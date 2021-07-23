كورونا يضع إسبانيا وهولندا على قائمة ألمانيا السوداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ألمانيا، الجمعة، وضع إسبانيا وهولندا على قائمة البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألماني، الجمعة، إن ذلك يعني فرض قيود جديدة على المسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح.



تأتي الخطوة التي تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء في وقت يحاول فيه أكبر اقتصاد في أوروبا إبطاء ظهور إصابات جديدة بكوفيد في مواجهة الانتشار السريع للمتحورة دلتا الشديدة العدوى في ذروة موسم السياحة الصيفي.

وقال المعهد، في بيان، إن جورجيا كذلك مدرجة الآن على الفور ضمن الدول التي ترتفع فيها معدلات الإصابة وهي تلك التي بلغت معدلات الإصابة الجديدة لديها 200 أو أكثر لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية.

يُطلب من أي شخص يصل من البلدان التي ترتفع فيها نسبة الإصابة أن يخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام يمكن تقليصها إلى 5 أيام عند إجراء اختبار سلبي.

ويُعفى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا مؤخرًا من فيروس كورونا من الحجر الصحي.

شهدت ألمانيا ارتفاعًا حادًا في الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة جراء المتحورة دلتا، على الرغم من أنها ما زالت تبلي أفضل من معظم جاراتها.

وأبلغت الجمعة عن 2089 إصابة جديدة و34 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع معدل الإصابة في 7 أيام إلى 13,2.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس إنها تشعر بالقلق إزاء "التزايد المتسارع" في ألمانيا للإصابات بكوفيد وحثت الألمان على تلقي اللقاح.