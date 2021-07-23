المغرب يسجل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 1910 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

والحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 569668 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 19 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في المغرب إلى 9536 وفاة.



وتم التأكد من 2104 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 540474 حالة.

ووصلت شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد فيروس كورونا، الجمعة، إلى المغرب، وتضم مليون جرعة من اللقاح.